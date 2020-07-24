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Ankara Haberleri: Biz gündeme getirince çözdüler

ANKARA HABERLERİ

Biz gündeme getirince çözdüler

Murat YILMAZ
24.07.2020 - 16:11 |Son Güncelleme :

Çamlıdere’deki ASKİ görevlisinin kendisiyle irtibata geçmemesi ve Beyler Mahallesi’nde yaşanan su kesintisi nedeniyle ASKİ Genel Müdürlüğü’nü eleştiren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “3-4 aydır kesintinin olduğu mahallede 24 saatte yapacakları işi biz gündeme getirince çözdüler” dedi.

Murat YILMAZ

Su sıkıntısının giderilmesi nedeniyle Hürriyet Ankara’ya da teşekkür eden Başkan Can şunları söyledi: “Bir günlük işti, 3-4 aydır koca mahalleyi mağdur ettiler. Benim Hürriyet Ankara Gazetesi’nde bu konuyu gündeme getirmemle su sorunu çözülmüş oldu. Ben Hürriyet Ankara’ya Çamlıdereliler adına teşekkür ediyorum. Haberin ardından 24 saatte çözülen sorunu 3-4 aydır çözmeyen Çamlıdere ASKİ sorumlusuna söyleyecek söz bulamıyorum. Sıkıntı gitti mahalleli suya kavuştu. Biz söyleyince hidroforu bağlamışlar bir tane de yedeğini bırakmışlar. Bunu aylar öncesinden yapacaklardı.”

Biz gündeme getirince çözdüler

ASKİ’nin kendisinin açıklamalarına verdiği yanıtı da değerlendiren Başkan Can, “Susuzluk bir gün yaşanmış gibi algı yapıyorlar. 4 dönemdir burada belediye başkanıyım. Yalan söyleyecek değilim. 3-4 aydır sular akmıyor çekilen çileyi mahalle sakinleri biliyor. Kaymakam Bey suyun kaç aydır akmadığını ASKİ’ye resmi yazıyla yazdı. Yazıya baksınlar da kaç aydır akmadığını görsünler. Gelsinler Beyler Mahallesi’ndeki vatandaşa da sorsunlar. ASKİ görevlisinin halen irtibatı da sıfır. El birliğiyle sorunları çözmeleri gerekir” dedi.

Biz gündeme getirince çözdüler


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Yasal Bilgilendirme

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