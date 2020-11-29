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Ankara Haberleri: Bit pazarı kaldırıldı

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Bit pazarı kaldırıldı

AA-İHA
29.11.2020 - 00:02 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ile Ankara polisinin katılımıyla, Altındağ Ata Sanayi Caddesi’nde kaçak kurulduğu gerekçesiyle bit pazarına müdahale edildi.

AA-İHA

Zabıta pazarda satılan mallara el koyarken, polis ekipleri pazarı boşalttı, belediye ekipleri de iş makinesiyle alanı kazarak kullanılamaz hale getirdi. Polis, tezgâhların yeniden kurulmaması için ek güvenlik tedbirleri aldı. 

Bit pazarı kaldırıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bit pazarı kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2020 tarihinde saat 00 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bit pazarı kaldırıldı haberi güncellenecektir.

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