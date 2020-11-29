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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bit pazarı kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2020 tarihinde saat 00 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bit pazarı kaldırıldı haberi güncellenecektir.