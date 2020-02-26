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Ankara Haberleri: Bisiklet yolunda ilk kazma bugün vuruluyor

ANKARA HABERLERİ

Bisiklet yolunda ilk kazma bugün vuruluyor

Hürriyet Haber
26.02.2020 - 09:24 |Son Güncelleme :

ABB, ‘Bisiklet Yolu Projesi’ için ilk kazmayı bugün Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergâhında vuruyor. 1. etabı 2 ay içinde tamamlamayı planladıklarını açıklayan Başkan Mansur Yavaş, “Ankara’daki bisiklet ağını toplu taşımaya entegre ederek çok daha fazla genişletmek istiyoruz” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ‘Bisiklet Yolu Projesi’nin 1. etabı için ilk kazmanın bugün vurulacağını açıkladı. Projenin 1. etabını 2 ay içinde tamamlamayı planladıklarını açıklayan Başkan Yavaş, özetle şunları söyledi:

BİSİKLETLİ ULAŞIMI ÖNEMSİYORUZ

“Ulaşım politikaları artık sadece bir insanın bir yerden bir yere gitmesini temsil etmiyor, şehirleri şekillendiriyor. Bu yüzden bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz. Topoğrafyaya, kent hareketliliğine, merkezi noktalara, hız limitlerine ve demografik özelliklere dikkat ederek 1. etabın inşaatına 26 Şubat’ta (bugün) başlıyoruz. Ankara’daki bisiklet ağını toplu taşımaya entegre ederek çok daha fazla genişletmek istiyoruz. Bununla ilgili birçok ülke örneğini inceledik Ankara için en uygun modeli en kısa sürede toplu taşıma araçlarına da uygulamayı planlıyoruz.”

Bisiklet yolunda ilk kazma bugün vuruluyor

ÇALIŞMA TRAFİK DÜZENİNİ AKSATMAYACAK

Toplam 53.6 kilometre uzunluğa sahip olacak Bisiklet Yolu Projesi’nin 1. etap çalışmaları, Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergahında gerçekleştirilecek. 3.5 kilometrelik güzergahın inşaat çalışmaları trafik düzenini aksatmadan hızla tamamlanacak. Güvenli bisiklet yolları, yaya bölgeleri ve yürüyüş yollarının planlandığı proje güzergâhında 10 üniversite kampüsü, 2 sanayi bölgesi, 30’un üzerinde kamu kuruluşu, 40’ın üzerinde okul ve spor kompleksi, hastaneler, alışveriş merkezleri ve birçok yeşil alan bulunuyor. Toplam 410 bin kişinin ikamet ettiği bisiklet yolu güzergâhında 109 bin genç nüfus yaşarken, güzergâh üzerinde yer alan kampüslerde ise 322 bin öğrenci eğitim görüyor. İlk etap inşaatının bitirilmesinin ardından 1 yıl içinde tamamlanması hedeflenen 50.1 kilometrelik kalan güzergâhın; teknik çizim, etüt, analiz ve mühendislik, yapısal ve bitkisel peyzajına yönelik projelendirme çalışmaları hızlandırılacak.

KONSERVATUVARDA İNECEK VAR

Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü arasında ücretsiz olarak hizmet veren 5 solo otobüs öğrencilere ulaşım kolaylığı sağladı. Aynı kampüs içinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin her gün gidiş dönüş toplam 3 kilometre yol yürüdüğünü tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, rektörlük ile yapılan görüşmeler sonrası kampüs içine ücretsiz servis yapan 5 solo otobüsten birini konservatuvar öğrencilerine tahsis etti. Uygulamanın özellikle kış aylarında başlatılmış olmasından son derece mutlu olduklarını belirten Piyano bölümü öğrencisi Alp Güngördüm, “Geç saate kalan çalışan, prova yapan arkadaşlarımız var. Onlar için de servis sayısı ve saatleri artırılırsa çok iyi olur” derken Viyolonsel bölümü öğrencilerinden Ceren Ordu, “Uygulama sayesinde enstrümanları taşımaktan ve donmaktan kurtulduk” dedi.

Bisiklet yolunda ilk kazma bugün vuruluyor

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