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Ankara Haberleri: Bisiklet yoluna bürokrasi engeli

ANKARA HABERLERİ

Bisiklet yoluna bürokrasi engeli

Sedat CENİKLİ
03.07.2020 - 01:31 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet yolu projesi, iddiaya göre bürokrasiye takıldı. ABİM Yönetim Kurulu Üyesi ve ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, “Herkes topu birbirine atıyor. Verilen söz tutulmazsa kentteki bisikletliler olarak suskunluğumuzu bozarız” dedi.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te ‘çevre dostu ulaşım dönemi’ parolasıyla şubat ayında ilk kazmanın vurulduğu bisiklet yolu projesinde çalışmaların durması, bisikletlilerin tepkisine neden oldu. Ankaralı bisikletliler, Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi Tandoğan aksındaki 3.5 kilometrelik ilk etap çalışmalarının, çevre sakinlerinin itirazları ve bürokrasi nedeniyle sekteye uğradığını ileri sürdü. İlk etap için verilen proje tamamlanma tarihinin üzerinden iki ay geçtiğini ve uzun süredir çalışma yapılmadığını ifade eden Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi (ABİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, Hürriyet Ankara’ya konuştu:

İPTALİ İÇİN İTİRAZ EDENLER OLDU

“‘İki ayda bitiririz’ dediler, başladılar. Pandemi patlak verdi ve çalışmalar biraz durdu. Tekrar başladılar ancak daha sonra kendilerini mahalle halkı olarak tanıtan bir grup, Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gelip giden hastaların araçlarını park edecekleri yer kalmayacağını bahane ederek projeye itiraz etti. Halbuki esnafla görüştük, itirazları yok; Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bisiklet yolu istiyor. Ancak bir grup var, hastanenin adını da kullanıp bahane ederek belediyenin çalışmasına engel olmaya çalışıyor.

ŞERH DÜŞÜLDÜ, PROJE YENİLENDİ

İtirazlar sonucu Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, projeyle ilgili UKOME kararına, ‘Şehir dışından Anıtkabir’e ziyarete gelen tur otobüsleri için o bölge park alanı olarak kullanılıyor’ diye şerh koymuş. Halbuki Anıtkabir çevresine araba park etmek zaten yasak. O şerhten sonra EGO Genel Müdürlüğü, proje değişikliğine gittiklerini ve işi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na verdiklerini söylemeye başladı. Fen İşleri ise, bu süreçte öncelik verdikleri daha büyük projeler olduğunu söylüyor.

Bisiklet yoluna bürokrasi engeli

HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR

Mansur Başkan’ın, fikirlerinden ve açıklamalarından ödün vermeyeceğini düşünüyoruz. Ancak herkes topu birbirine atıyor. Bisikletliler olarak biz nezaketimizden susuyoruz ancak sanırım bu durum fırsat bilinip, proje yavaşlatılıyor. Bir söz verildi ve tutulmasını istiyoruz. Eğer söz tutulmazsa biz de kentteki bisikletliler olarak suskunluğumuzu bozarız. Bisiklet yollarına karşı çıkan kimdir, kiminle mücadele ediyoruz ve bürokrasi neden bu kadar yavaş işliyor bilmek istiyoruz.”

Bisiklet yoluna bürokrasi engeli

GELECEK NESİL İÇİN PROJE ÇOK ÖNEMLİ

“Tüm dünyada, özellikle pandemi sürecinde ülkeler toplu ulaşım yerine bisiklet kullanımı konusunda bilinç yaratmaya çalışırken; bizde maalesef süreç tam tersine işledi. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için bisiklet kullanımı ve yollarının yaygınlaşmasını istiyoruz. Ben ve benim gibi bisikleti hayatına sokmuş insanlar için bisiklet yolu önemli değil belki ama trafikten korktuğu için bisiklet üzerine çıkamayanlar var. Onlar ve gelecek nesil için bisiklet yolu çok önemli. Projenin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz.”

Bisiklet yoluna bürokrasi engeli

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kasım ayında açıkladığı ve bir yılda tamamlanacağını söylediği 6 farklı güzergâhtaki toplam 53.7 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etap çalışmalarına, “İki ayda bitirilmesi planlanıyor” denilerek 26 Şubat’ta başlanmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bisiklet yoluna bürokrasi engeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bisiklet yoluna bürokrasi engeli haberi güncellenecektir.

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