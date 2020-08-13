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Ankara Haberleri: Bisiklet yolu kaldığı yerden

ANKARA HABERLERİ

Bisiklet yolu kaldığı yerden

Sedat CENİKLİ
13.08.2020 - 00:15 |Son Güncelleme :

Başkent’te şubat ayında ilk kazmanın vurulmasının ardından çalışmaları sekteye uğrayan bisiklet yolu projesinde önceki gece yeni bir adım atıldı. ABB ekiplerince, projenin ilk etabının 900 metrelik kısmı, gece saatlerinde tamamladı. Bisikletçiler, “Ankara’da ilk kez, akan trafikte bize özel bir yolumuz var. Çok mutluyuz” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal medya hesaplarından önceki gece saat 00.01’de, “Başkent’te bir şeyler oluyor” notuyla bir video paylaşıldı. ABB’ye ait iş makineleriyle gece yarısı yol çalışması yapıldığı anlara ait görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çalışmanın ise 53.7 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabında yapıldığı anlaşıldı. Böylece şubat ayında ilk kazma vurulduktan sonra çalışmaları sekteye uğrayan Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi Tandoğan aksındaki 3.5 kilometrelik ilk etabın 900 metrelik kısmı, dün gece tamamlandı. Sabaha kadar süren çalışmalarda Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi boyunca yolun sağ kısmı, iki bisikletin yan yana geçebileceği mesafede maviye boyandı ve beton bariyerler yerleştirilerek araç trafiğinden ayrıldı. Çalışmayı değerlendiren Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi (ABİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, “Ankara’da ilk kez, akan trafikte bize özel bir bisiklet yolumuz var artık. Çok mutluyuz” dedi. Çalışmaların sekteye uğradığı dönemde Ankara’da bisikletçi bir gencin hayatını kaybettiğini de hatırlayan Yumrutaş, şunları söyledi:

Bisiklet yolu kaldığı yerden

DİĞER ETAPLARI DA BEKLİYORUZ

“O bölgeye insanlar araçlarını park ettikleri ve bisiklet yolundan şikâyetçi oldukları için çalışmalar durmuştu. Ancak ABB önceki gün önce araçları kaldırttı, gece de bisiklet yolu yaptı. Çalışmaların durduğu süreçte Umut kardeşimiz, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Onun için farklı illerden bize destek veren topluluklarla birlikte eylem yaptık. Büyük ses getirdi ve sürece katkısı oldu. Keşke Umut da aramızda olsaydı. O gün ‘Artık umudumuz kalmadı’ demiştik ama artık ‘Geleceğe dönük umudumuz var’ diyoruz. Ankaralı bisikletliler olarak çok mutluyuz. Çalışmaların ve altyapı hazırlıklarının hızlanması, devam etmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Diğer etap çalışmalarının bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz.”

Bisiklet yolu kaldığı yerden

LEVHALARIN ARDINDAN KULLANIMA AÇILACAK

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan bisiklet yolunda dün test sürüşleri yapıldı. ABB’den yapılan açıklamada, uyarı levhalarının asılmasıyla birlikte yolun kullanıma açılacağı söylendi.

Bisiklet yolu kaldığı yerden

EYLEM SES GETİRDİ ‘UMUT’ OLDU

Bisikletçilerin ‘bisiklet yolu’ çıkışından iki hafta sonra 19 yaşındaki Umut Gündüz, bisikletiyle eve dönerken alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti. 26 Temmuz’da Umut için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen bisikletçiler, ‘Umut’a ses ol’ sloganıyla pedalladılar. Dün yapılan bisiklet yolu çalışmasının başlangıç noktası olan Anıtpark’a beyaza boyanmış bisiklet ve karanfiller bırakarak, bisiklet yollarının yapılması talebinde bulundular.

Bisiklet yolu kaldığı yerden

Şubat ayında başlanan çalışmaları sekteye uğrayan bisiklet yolu projesiyle ilgili bisikletçilerin, “Eğer verilen söz tutulmazsa suskunluğumuzu bozarız” sözlerini, Hürriyet Ankara ‘Bisiklette zincir attı’ manşetiyle 3 Temmuz’da gündeme getirmişti.

Bisiklet yolu kaldığı yerden

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kasım ayında açıkladığı ve bir yılda tamamlanacağını söylediği 6 farklı güzergâhtaki toplam 53.7 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etap çalışmalarına, “İki ayda bitirilmesi planlanıyor” denilerek 26 Şubat’ta başlanmıştı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bisiklet yolu kaldığı yerden hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bisiklet yolu kaldığı yerden haberi güncellenecektir.

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