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Ankara Haberleri: Bireysel önlemler hayati önem taşıyor

ANKARA HABERLERİ

Bireysel önlemler hayati önem taşıyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
01.12.2020 - 23:56 |Son Güncelleme :

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemler hayati önem taşımaktadır” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

‘56. Ulusal Nöroloji Kongresi’ bu yıl pandemi nedeniyle önceki gün online platformda gerçekleştirildi. ‘Nörogenetik’ temasıyla gerçekleştirilen kongrede, alanında uzman isimler nörolojik hastalıkları ve koronavirüsün etkilerini masaya yatırdı. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, koronavirüsün solunum yollarının yanı sıra nörolojik sistemleri de olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve “Toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemler ve enfeksiyonu önlemeye yönelik kurallara uyum, bu dönemde hayati önem taşımaktadır” uyarısı yaptı. Şerefnur Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

Bireysel önlemler hayati önem taşıyor

NÖROLOJİK SİSTEMİ ETKİLİYOR

Koronavirüs salgını sırasında bildirilen raporlar, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koydu. Çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarla hastaların yaklaşık üçte birinde nörolojik bulgular rapor edildi. Mevcut durumda bildirilen en yaygın belirtiler baş ağrısı, bulantı ve kusmadır. Yüzde 5 oranında akut inme bildirildi. Sinir sistemi tutulumu, solunum yetmezliğinin daha da artışına neden olarak hastalığın ağırlaşmasına neden olabiliyor. 60 yaş üstü bireylerin taşıdığı riskler açısında erken tedavinin önemi daha da belirginleşti.

Bireysel önlemler hayati önem taşıyor

MÜCADELE DEVAM ETMELİ

Ülkemizde alınan çok ciddi önlemler; özellikle de 60 yaş üstü kişiler için riski azaltmaya yöneliktir. Mevcut kronik risk faktörleriyle mücadelenin de, COVID-19 hastalığının zorlaştırdığı sağlık ortamında düzenli ve özenli devam ettirilmesi gerekiyor. Toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemler ve enfeksiyonu önlemeye yönelik kurallara uyum, bu dönemde hayati önem taşımaktadır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bireysel önlemler hayati önem taşıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Aralık 2020 tarihinde saat 23 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bireysel önlemler hayati önem taşıyor haberi güncellenecektir.

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