Bireysel önlemler hayati önem taşıyor

‘56. Ulusal Nöroloji Kongresi’ bu yıl pandemi nedeniyle önceki gün online platformda gerçekleştirildi. ‘Nörogenetik’ temasıyla gerçekleştirilen kongrede, alanında uzman isimler nörolojik hastalıkları ve koronavirüsün etkilerini masaya yatırdı. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, koronavirüsün solunum yollarının yanı sıra nörolojik sistemleri de olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve “Toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemler ve enfeksiyonu önlemeye yönelik kurallara uyum, bu dönemde hayati önem taşımaktadır” uyarısı yaptı. Şerefnur Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

NÖROLOJİK SİSTEMİ ETKİLİYOR

“Koronavirüs salgını sırasında bildirilen raporlar, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koydu. Çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarla hastaların yaklaşık üçte birinde nörolojik bulgular rapor edildi. Mevcut durumda bildirilen en yaygın belirtiler baş ağrısı, bulantı ve kusmadır. Yüzde 5 oranında akut inme bildirildi. Sinir sistemi tutulumu, solunum yetmezliğinin daha da artışına neden olarak hastalığın ağırlaşmasına neden olabiliyor. 60 yaş üstü bireylerin taşıdığı riskler açısında erken tedavinin önemi daha da belirginleşti.

MÜCADELE DEVAM ETMELİ

Ülkemizde alınan çok ciddi önlemler; özellikle de 60 yaş üstü kişiler için riski azaltmaya yöneliktir. Mevcut kronik risk faktörleriyle mücadelenin de, COVID-19 hastalığının zorlaştırdığı sağlık ortamında düzenli ve özenli devam ettirilmesi gerekiyor. Toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemler ve enfeksiyonu önlemeye yönelik kurallara uyum, bu dönemde hayati önem taşımaktadır.”