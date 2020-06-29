 Bir zamanlar Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediyesi, Çınar Sokak’taki eski bir evi restore ederek ‘Yenimahalle Evi’ adı altında müzeye dönüştürdü. Eski eşyaları ve iç dizaynıyla Yenimahalle’de ilk yapılan evlerle bire bir aynı olan evde, ilçeye ait eski fotoğraflar da sergileniyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hem fotoğrafların hikâyelerini hem de Yenimahalle’nin tarihini ve anılarını Hürriyet Ankara’ya anlattı.

PLANINA HİÇ DOKUNULMAMIŞ BİR EV

“Yenimahalle, tarihi bir ilçe değil. 1948’de o dönemin Ankara Valisi ve Belediye Başkanı Ragıp Tüzün tarafından memur kooperatifi şeklinde kurulmuş. Yollarını belirlemişler, troleybüsünden hava gazına kadar tüm planlamalarını yapmışlar. Vatandaşa planını vermişler, ‘Şu adada 2 kat, en fazla zaten 3 kat yapılabiliyor, diğer adaya 3 kat yapılsın’ demişler. Evlerin ön ve arka bahçeleri de var.

Bu ev, 1948’de Yenimahalle’yi planlayanların planladığı evle birebir aynı. Daha sonra hiç dokunulmamış. Sahibi, evi Haberal Vakfı’na bağışlamış, biz de onlardan cüzi bir rakamla aldık. Prof. Dr. Mehmet Haberal’a da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Dünyadaki medeni ülkelere gittiğimizde şehrin geçmişini, kültürünü, sosyal yaşamını gelecek kuşaklara taşımak için müzeler yapıldığını görüyoruz. Günümüzde eski evlerin hepsi yıkılıyor, dönüşüyor. Kentler sadece altyapısı ve modern çizgileriyle var olmaz. Kentin ruhu da olmalı. Ben, Yenimahalle’de uzun yıllar yaşamış biri olarak Yenimahalleli olma ruhunu canlı tutmak, geliştirmek için de çaba gösteriyorum.

GEZECEK VE ANILARINI TAZELEYECEK

Yenimahalle’de geleneği geleceğe taşımayı hedefliyorum. Güzel anılar canlı kalsın, sanat ile kültürle yoğrulsun istiyorum. Yenimahalle’nin merkezine ilçe kültürünü yaşatacak bir ev sözüm vardı. Evi baştan aşağı restore ettik, bu hale getirdik. Yenimahalleliler Birliği isminde eski Yenimahallelilerin kurduğu bir derneğimiz var, onlarla beraber hizmete açacağız. Onların ve bizim vasıtamızla da eskiden Yenimahalle evlerinde kullanılan eşyalar, fotoğraflar ve belgeler geliyor. Tek tek değerlendiriyoruz ve burada sergiliyoruz. Her bağışlanan eşyanın kim tarafından verildiği de yazacak. Müze gibi hizmet verecek. Yenimahalleliler gelecek, gezecek ve anılarını tazeleyecek. Bu ev onlara nostalji yolculuğu yaptıracak. Yeni kuşaklara da bir ilçenin tarihini ve kültürünü aktaracak. Bu tür evlerden tamamını çıkarsak 50 taneyi geçmez. Çok kalmadı çünkü. En çok ev şu anda bu evi yaptığımız Çınar Sokak’ta duruyor. Burayı bir hafta sonra ziyarete açmayı hedefliyoruz. Tüm Yenimahallelileri ve Ankaralıları buraya davet ediyorum.”

BURADA OTURMAK AYRICALIKTI

Başkan Fethi Yaşar, eski Yenimahalle’yi şöyle anlattı: “Yenimahalle, 1952-53’te tam yerleşime açılıyor. Ben 1963’te geldim. Geldiğimde Yenimahalle bu evlerden oluşuyordu. Ankara’nın bürokratları, iş insanları ağırlıklı olarak Yenimahalle’de oturuyorlardı. Bahçelievler ve Yenimahalle merkezdi. O dönem burada oturmak bir ayrıcalıktı. Zeminle birlikte 3 katlı evler vardı. İvedik Caddesi’nde orta katta oturdum, aşağıda da başka bir aile oturuyordu. Bahçe ortaktı, iki aile aynı evde otururdu. Narin Sokak’ta, Anıl Sokak’ta oturdum. Ailece 14 yıl bir evde kaldık. Yaklaşık 20 yıl böyle evlerde oturdum. Evlerin bütün kapıları açık olurdu, hırsızlık olmazdı. Bahçeler meyve ağaçlarıyla doluydu. Gece 03.00’lere kadar çoluk çocuk sokaklardaydı. Mutfaklarda üçlü ocaklar olurdu. Ben de 1980’e kadar tüp bayiliği yaptım. Yenimahalle’de her sokağa ya tüp taktım ya da ocak sattım.”

“Yenimahalle’de 3’ü açık hava, 2’si kapalı olmak üzere 5 sinema vardı. Sinemalara tiyatro gelirdi. Alemdar Sineması, o dönemlerde partilerin büyük kongrelerini yaptığı en büyük sinemaydı. Yılbaşı geceleri olurdu, aileler eğlenirdi.”

“5. Durak vardı ve çevresi (çarşı-pazar) çok hareketliydi. Yenimahalle Pazarı Bakkaliyesi vardı. Niğdeli, uzun boylu, Niyazi isimli birisi işletirdi.”

“Evler yapılmadan önce altyapı ve ulaşımı planlanmıştı. Troleybüs ulaşım hizmeti verirdi. Futbol kulüpleri vardı, maçları olurdu. Hava gazı kullanılırdı.”

“Yenimahalle’de yer alan Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi, Ankaralıların yoğun ilgisini görürdü.” (Müzede, Atatürk’ün AOÇ’deki fotoğrafları da yer alıyor)

“Büyük Dershane vardı, meşhurdu. Sınavlara hazırlananlar giderdi. Çalıkuşu Lokantası Taşkın Sokak’ta halen duruyor. O zamanlarda da vardı.”

“Yenimahalle ilçe değilken Ankara Belediyesi’nin şube müdürlüğü vardı. Belediye, şube müdürlüğü olarak hizmet verirdi. Altındağ, Çankaya, Ulus ve çevresini kapsayan merkez ile birlikte Yenimahalle dört ana şubeden biriydi.”