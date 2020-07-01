Bir yudum bile hayati önemde

Hava sıcaklığı arttığı bu günlerde, sokaklarda yaşayan can dostlar da su bulmakta zorluklar yaşayabiliyorlar. Suyun, hayvanlar için hayati derecede önemli olduğunu belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “Bir kap su” çağrısında bulundu. Hürriyet Ankara’ya konuşan Sayılgan, özetle şunları söyledi: “Kavurucu yaz sıcaklarında bir yudum su bile hayvanlar için yaşamsal önem taşıyor. Kediler bir iki gün susuz kaldığında organ yetmezliğinden ölebiliyor. Bir kedinin susuz kaldığını tüylerinin pisliğinden anlayabilirsiniz çünkü temizliğine çok düşkün olan bu hayvanlar, susuz kalınca tükürük üretemeyip kendini temizleyemiyor. Köpekler de susuzluğa karşı çok dayanıksızlar. Vücutlarını soğutabilmek için biz insanlar gibi terlemezler; onun yerine hızlı hızlı soluk alıp verirler. Bunun sonucunda da vücutları çok kısa sürede su kaybeder. Dolayısıyla sıcak havalarda köpekler hayatta kalabilmek için sık sık ve bol miktarda su tüketme ihtiyacı duyarlar.

EVİNİZİN ÖNÜNE, SOKAĞA BIRAKIN

Bu noktada bizlere düşen görev, evimizin, iş yerimizin önüne, sokaklarda gölge alanlara, kaldırım kenarlarına kaplar içinde su bırakmak. Belediye bakımevleri ziyaret edilip hayvanların su kapları kontrol edilebilir. Bir yudum su verdiğinizde bile size gösterdikleri sevgiden size nasıl minnet duyduklarını, teşekkür ettiklerini anlayabilirsiniz. Yine belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na da ciddi görevler düşüyor. Belediyeler sokak hayvanları için şehirde belli noktalara, bakanlık da vahşi hayvanlar için doğal alanlara yalaklar yapabilir.

SATIN ALMAK YERİNE SAHİPLENİN

Diğer yandan bu sıcak havalarda pet-shop’lardan, merdiven altı üretim yapan yerlerden, internet sitelerinden parayla hayvan satın almak yerine sokaklardan, belediye bakımevlerinden hayvan sahiplenmek; o hayvanın hayatını kurtarmak, dünyasını değiştirmek anlamına gelecektir. Onlar konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Bizim empati yapıp, kendimizi hayvanların yerine koyup gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Zira bu canlar hayatta kalmak için bize muhtaçlar.”

ARABADA BIRAKMAYIN 5-10 DAKİKADA ÖLEBİLİR

Sayılgan, evcil hayvanı olanlar için de uyarıda bulundu: “Evcil hayvanlar, bu havalarda kesinlikle arabada bırakılmamalı. Sıcak havalarda arabanın içinde bir köpek 5-10 dakikada bile hayatını kaybedebilir. Yine terasta, balkonda hayvanlarını bırakan veya bahçe, kapı önü gibi alanlarda güneşin altında bağlı tutulan hayvanlarla ilgili vatandaşları uyarmak istiyoruz. Bu, hayvanlar için büyük bir işkencedir ve ölümcüldür.”