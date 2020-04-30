Bir telefonla acil hizmet

Bu kapsamda, ilçe sınırları içerisinde ikâmet eden yaşlı vatandaşların evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik, su tesisatı ve mekanik arızaları ücretsiz çözülüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aracımız ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evde yaşadığı aksaklıklarda, ustalık gerektiren işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezi’miz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız. Çözüm Merkezi’mizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.





Büyük Kayaş Mahallesi’nde oturan Recep ve Sefahat Yıldırım çiftinin arızalı muslukları da Acil Müdahale Aracı ekipleri tarafından değiştirildi.