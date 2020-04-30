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Ankara Haberleri: Bir telefonla acil hizmet

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Bir telefonla acil hizmet

Hürriyet Haber
30.04.2020 - 09:56 |Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı, çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Bu kapsamda, ilçe sınırları içerisinde ikâmet eden yaşlı vatandaşların evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik, su tesisatı ve mekanik arızaları ücretsiz çözülüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aracımız ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evde yaşadığı aksaklıklarda, ustalık gerektiren işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezi’miz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız. Çözüm Merkezi’mizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Bir telefonla acil hizmet
Büyük Kayaş Mahallesi’nde oturan Recep ve Sefahat Yıldırım çiftinin arızalı muslukları da Acil Müdahale Aracı ekipleri tarafından değiştirildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir telefonla acil hizmet hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Nisan 2020 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir telefonla acil hizmet haberi güncellenecektir.

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