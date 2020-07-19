Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Bir kompleks iki müjde

Ankara Haberleri: Bir kompleks iki müjde

ANKARA HABERLERİ

Bir kompleks iki müjde

Yunus Emre KARTAL-Bayram TÜRÜDÜ/İHA
19.07.2020 - 17:41 |Son Güncelleme :

Mamak’ta Ekin Spor Kompleksi’nin temeli törenle atılırken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önümüzdeki günlerde iki tane daha yüzme havuzunun temelini atacaklarını dile getirdi.

Yunus Emre KARTAL-Bayram TÜRÜDÜ/İHA

Mamak’ta, iki yarı olimpik yüzme havuzu, spor tesisi, hamam, sauna, kütüphane, atölye ve etkinlik alanlarının yer aldığı Ekin Spor Kompleksi'nin temeli törenle atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları ile devam eden törenin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hem spor merkezi hem de kültür merkezi olarak kullanabilecek şekilde tasarladığımız güzel bir tesisi Mamak'ımıza kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Kompleks hakkında bilgi veren Başkan Köse, şunları söyledi: "6 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz projemiz, bay ve bayan iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, hamam ve sauna, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay bayan mescit, 2 adet bahçeye açılan dükkân, basketbol sahası, açık ve kapalı otoparktan oluşuyor. Burası sadece bir havuz değil, bir anlamda yaşam merkezi.”

Bir kompleks iki müjde

TEMELİNİ ATACAĞIZ

Önümüzdeki günlerde iki tane daha yüzme havuzunun temelini atacaklarını dile getiren Köse, "Birini Misket Mahallesi’nde, diğerini de Altıağaç/Karaağaç mahallelerimizde inşa ediyoruz inşallah. Yeni Bayındır Mahallesi’nde, Ekin Spor Kompleksi formatında bir tesisin, yüzme havuzu ve kültür merkezinin temelini atmak için çalışmalara başladık. İnşallah buralarda vereceğimiz kurslarda yetişen öğrencilerden geleceğin şampiyon sporcuları, şampiyon yüzücüleri çıkacağına eminim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dualar okunarak temel atma törenine geçildi.

Bir kompleks iki müjde

SPORCULAR YETİŞECEK

Yapılan spor kompleksinde başarılı sporcuların yetişeceğinden ümitli olduğunu belirten Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Ankara'nın her ilçesinde olduğu gibi Mamak ilçemizde de sporun yaygınlaştırılması, kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşlarımızın sportif imkânlara rahatlıkla erişebilmesi, bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandıracak nice sporcuların yetişmesi için her türlü imkân ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir kompleks iki müjde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir kompleks iki müjde haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bayram günü kurbanlık çıkışına izin yok

Bayram günü kurbanlık çıkışına izin yok

Pazarlık sopanın ucunda

Pazarlık sopanın ucunda

Satışlar arttı noterler uyardı

Satışlar arttı noterler uyardı

Yenimahalle’nin daltonları

Yenimahalle’nin daltonları

Önce dezenfekte sonra sticker

Önce dezenfekte sonra sticker

İkinci havuz için düğmeye basıldı

İkinci havuz için düğmeye basıldı
1 yılda 24 park

1 yılda 24 park

Eksik Gençler garanti arıyor

Eksik Gençler garanti arıyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Temmuz 2020, Pazartesi
  • İmsak
    03:42
  • Güneş
    05:30
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:20
  • Yatsı
    22:00
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.