Bir kompleks iki müjde

Mamak’ta, iki yarı olimpik yüzme havuzu, spor tesisi, hamam, sauna, kütüphane, atölye ve etkinlik alanlarının yer aldığı Ekin Spor Kompleksi'nin temeli törenle atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları ile devam eden törenin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hem spor merkezi hem de kültür merkezi olarak kullanabilecek şekilde tasarladığımız güzel bir tesisi Mamak'ımıza kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Kompleks hakkında bilgi veren Başkan Köse, şunları söyledi: "6 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz projemiz, bay ve bayan iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, hamam ve sauna, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay bayan mescit, 2 adet bahçeye açılan dükkân, basketbol sahası, açık ve kapalı otoparktan oluşuyor. Burası sadece bir havuz değil, bir anlamda yaşam merkezi.”

TEMELİNİ ATACAĞIZ

Önümüzdeki günlerde iki tane daha yüzme havuzunun temelini atacaklarını dile getiren Köse, "Birini Misket Mahallesi’nde, diğerini de Altıağaç/Karaağaç mahallelerimizde inşa ediyoruz inşallah. Yeni Bayındır Mahallesi’nde, Ekin Spor Kompleksi formatında bir tesisin, yüzme havuzu ve kültür merkezinin temelini atmak için çalışmalara başladık. İnşallah buralarda vereceğimiz kurslarda yetişen öğrencilerden geleceğin şampiyon sporcuları, şampiyon yüzücüleri çıkacağına eminim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dualar okunarak temel atma törenine geçildi.

SPORCULAR YETİŞECEK

Yapılan spor kompleksinde başarılı sporcuların yetişeceğinden ümitli olduğunu belirten Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Ankara'nın her ilçesinde olduğu gibi Mamak ilçemizde de sporun yaygınlaştırılması, kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşlarımızın sportif imkânlara rahatlıkla erişebilmesi, bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandıracak nice sporcuların yetişmesi için her türlü imkân ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.