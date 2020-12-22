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Ankara Haberleri: Bir haftada bin 686 ihlal

ANKARA HABERLERİ

Bir haftada bin 686 ihlal

Hürriyet Haber
22.12.2020 - 01:08 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün 05.00’te sona erdi. Ankara Valiliği, 13-20 Aralık tarihleri arasında yasağı ihlal eden bin 686 kişiye ceza kesildiğini duyurdu.

Hürriyet Haber

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi. 18 Aralık saat 21.00’de başlayan 56 saatlik yasağın sona ermesiyle yollar, araç trafiğine açıldı. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşların, erken saatlerden itibaren sokağa çıkmaya başladığı gözlemlendi. Kısıtlama boyunca kentin birçok noktasında uygulama ve denetim yapan emniyet ekipleri, kurallara uymayan ve belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Bir haftada bin 686 ihlal

HEM UYARI HEM CEZA

Öte yandan Başkent’te, koronavirüsle mücadele kapsamında 13-20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 686 kişiye, toplamda 3 milyon 122 bin 81 TL para cezası kesildi. Uygulamalarla ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“İlimizde virüs ile mücadelede 13-20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 686 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulanmıştır. Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım!”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir haftada bin 686 ihlal hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Aralık 2020 tarihinde saat 01 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir haftada bin 686 ihlal haberi güncellenecektir.

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