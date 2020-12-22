Bir haftada bin 686 ihlal

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi. 18 Aralık saat 21.00’de başlayan 56 saatlik yasağın sona ermesiyle yollar, araç trafiğine açıldı. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşların, erken saatlerden itibaren sokağa çıkmaya başladığı gözlemlendi. Kısıtlama boyunca kentin birçok noktasında uygulama ve denetim yapan emniyet ekipleri, kurallara uymayan ve belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.







HEM UYARI HEM CEZA

Öte yandan Başkent’te, koronavirüsle mücadele kapsamında 13-20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 686 kişiye, toplamda 3 milyon 122 bin 81 TL para cezası kesildi. Uygulamalarla ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İlimizde virüs ile mücadelede 13-20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 686 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulanmıştır. Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım!”