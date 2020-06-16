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Ankara Haberleri: Bir haftada 140 çift dünyaevine girecek

ANKARA HABERLERİ

Bir haftada 140 çift dünyaevine girecek

Hürriyet Haber
16.06.2020 - 01:27 |Son Güncelleme :

Normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle beraber yuva kurmak isteyen çiftler 15 Haziran’da nikâh salonlarına gelmeye başladı.

Hürriyet Haber

Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda ilk gün 15 nikah kıyıldı. İlk hafta, Çankaya’da 140 çift, salon nikâhıyla evlenecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, nikâh işlemlerinin az sayıda katılımcı ve alınan önlemler dahilinde yapıldığını belirtti. Nikâhlar, dezenfekte edilen salonlarda, gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla, sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene mutlaka maske ile katılıyor. Nikâhlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir haftada 140 çift dünyaevine girecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2020 tarihinde saat 01 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir haftada 140 çift dünyaevine girecek haberi güncellenecektir.

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