Bir haftada 140 çift dünyaevine girecek

Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda ilk gün 15 nikah kıyıldı. İlk hafta, Çankaya’da 140 çift, salon nikâhıyla evlenecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, nikâh işlemlerinin az sayıda katılımcı ve alınan önlemler dahilinde yapıldığını belirtti. Nikâhlar, dezenfekte edilen salonlarda, gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla, sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene mutlaka maske ile katılıyor. Nikâhlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.