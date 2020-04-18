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Ankara Haberleri: Bir hafta sonra aynı sessizlik

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Bir hafta sonra aynı sessizlik

Sedat CENİKLİ-Murat YILMAZ
18.04.2020 - 22:24 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Başkent’te cadde ve sokaklar gece boyunca boş kaldı.

Sedat CENİKLİ-Murat YILMAZ

Sabah saatlerinde ise başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar, görev yerlerine gitmek için Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarını kullandı. Ayrıca talep eden sağlık çalışanları, polis ekiplerince görev yerlerine götürüldü. Gece boyunca mesaiye devam eden fırıncılar, sabah saatlerinden itibaren ekmek dağıtımı yaptı. Sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

Bir hafta sonra aynı sessizlik

* Kızılay ve Ulus’ta polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanlar sessiz kaldı.

Bir hafta sonra aynı sessizlik

* Şehir nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerden Tunalı Hilmi, İran, Arjantin, Bestekar, Tunus ve Kennedy caddeleri ıssızlığa büründü.

Bir hafta sonra aynı sessizlik

*Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (ABB) ekipler kentin çeşitli noktalarında altyapı ve asfalt çalışması gerçekleştirdi, kent merkezinde temizlik yaparak durakları ve kaldırımları yıkadı.

Bir hafta sonra aynı sessizlik

*Çöplerin gündüz toplandığı Sincan’da belediye ekipleri vatandaşlar evlerindeyken çöp mesaisi yaptı. Temizlik görevlileri 08.00-16.00 saatleri arasında ilçe genelindeki çöpleri topladı.

Bir hafta sonra aynı sessizlik

GAZETE BÖYLE DAĞITILDI

Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması kararı doğrultusunda dün Başkent’te gazete dağıtım şirketleri de araçlarıyla sokaktaydı. Dağıtım firması görevlileri 09.00-17.00 saatleri arasında sokaklarda bağırarak vatandaşlara gazete getirdiklerinin duyurusunu yaptı. Ayrıca büyük sitelerin apartman görevlilerine de bilgi verilerek gazetelerin apartman sakinlerine ulaştırılması sağlandı. Çankaya bölgesine dağıtım yaptıklarını belirten Tunalı Medya dağıtım çalışanları, “Ankara’da merkezde 5 dağıtım firması var. Normal bayiye gazete götürdüğümüz gibi aynı bölgelerde bu şekilde vatandaşlara gazeteyi ulaştıyoruz. 8 araçla Çankaya bölgesine çıktık. Diğer bayiler de bu şekilde dağıtım yapıyorlar. Vatandaşlar da bu şekilde dağıtımdan memnun oldu” dedi.

Bir hafta sonra aynı sessizlik

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir hafta sonra aynı sessizlik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2020 tarihinde saat 22 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir hafta sonra aynı sessizlik haberi güncellenecektir.

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