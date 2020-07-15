FETÖ’cü hain darbecilerin tanklarına ve silahlarına siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, dört yıl önce bugün 15 Temmuz Destanı’nı yazdı. Demokrasinin, kanlı darbe girişimine karşı kazandığı zaferin yıl dönümünde, Ankara Üniversitesi de internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Üniversite, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün erişime açacağı ‘milliirade.ankara.edu.tr’ internet sitesi üzerinden “Şehitler için gül bırak” diyecek. “Vatan, millet, demokrasi, milli birlik ve irade için, gülün kokusunu özleyen şehitlerimiz için” başlığıyla açılacak sitede, 15 Temmuz şehitleri, ‘Bir gül de sen bırak’ butonuna tıklanarak bir kez daha anılacak.



KAHRAMANLIK TARİHİ

İnternet sitesinde Türk milletinin toplumsal hafızasında yer alan savaşların ve kahramanlıkların tarihsel sürecinden 15 Temmuz gecesi yaşananlara uzanan kronolojik bir anlatım yer alacak. ‘Kahramanlarımız’ sekmesinde, 15 Temmuz gecesinde gözlerini kırpmadan zafere koşan şehit ve gazilerin listesine yer verilecek. Ayrıca, üniversitede yapılan 15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi’nden seçkiler olacak.