Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler > Ankara >Bir gül de sen bırak

Ankara Haberleri: Bir gül de sen bırak

ANKARA HABERLERİ

Bir gül de sen bırak

AA
15.07.2020 - 02:07 |Son Güncelleme :

Demokrasinin, kanlı darbe girişimine karşı kazandığı zaferin 4’üncü yıl dönümünde, Ankara Üniversitesi, ‘milliirade.ankara.edu.tr’ internet sitesi üzerinden “Şehitler için gül bırak” diyecek.

AA

FETÖ’cü hain darbecilerin tanklarına ve silahlarına siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, dört yıl önce bugün 15 Temmuz Destanı’nı yazdı. Demokrasinin, kanlı darbe girişimine karşı kazandığı zaferin yıl dönümünde, Ankara Üniversitesi de internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Üniversite, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün erişime açacağı ‘milliirade.ankara.edu.tr’ internet sitesi üzerinden “Şehitler için gül bırak” diyecek. “Vatan, millet, demokrasi, milli birlik ve irade için, gülün kokusunu özleyen şehitlerimiz için” başlığıyla açılacak sitede, 15 Temmuz şehitleri, ‘Bir gül de sen bırak’ butonuna tıklanarak bir kez daha anılacak.

KAHRAMANLIK TARİHİ

İnternet sitesinde Türk milletinin toplumsal hafızasında yer alan savaşların ve kahramanlıkların tarihsel sürecinden 15 Temmuz gecesi yaşananlara uzanan kronolojik bir anlatım yer alacak. ‘Kahramanlarımız’ sekmesinde, 15 Temmuz gecesinde gözlerini kırpmadan zafere koşan şehit ve gazilerin listesine yer verilecek. Ayrıca, üniversitede yapılan 15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi’nden seçkiler olacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir gül de sen bırak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 02 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir gül de sen bırak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bin 390 kişiye maske cezası

Bin 390 kişiye maske cezası

Havaların ısınması rehavet yaratmasın salgın bitmiş değil

Havaların ısınması rehavet yaratmasın salgın bitmiş değil

17 merkezde dezenfeksiyon

17 merkezde dezenfeksiyon

Daha duyarlı olmalıyız

Daha duyarlı olmalıyız

Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj

Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj

Ulaşım planı güncellenecek

Ulaşım planı güncellenecek

27 büfe için kura çekilecek

27 büfe için kura çekilecek

251 şehidin anısına

251 şehidin anısına

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

15 Temmuz 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:36
  • Güneş
    05:26
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:24
  • Yatsı
    22:05
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.