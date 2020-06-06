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Ankara Haberleri: Bir asırdır yanan ateş

ANKARA HABERLERİ

Bir asırdır yanan ateş

Duygu YENER/AA
06.06.2020 - 23:34 |Son Güncelleme :

Türk Kızılay tarafından, 108 yıldır hayırseverlerden aldığı destekle ateşi hiç sönmeyen aşevlerinin ocaklarında pişirilen yemekler, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin sofralarında yerini almaya devam ediyor.

Duygu YENER/AA

Kuruluşundan bu yana savaşlarda, göçler sırasında ve doğal afetlerde aşevi kurarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapan Türk Kızılay, 108 yıldır bu hizmeti aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay aşevlerinin bir asırdır sönmeyen ocaklarında pişen yemekler, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye genelinde 19 aşevi bulunan Kızılay, 365 gün aralıksız binlerce kişiye paket halinde 3-4 çeşit yemek dağıtımı yapıyor. Ankara Şubesi Aşevi aracılığıyla da koronavirüs tedbirlerine uygun olarak her gün yapılan yemek ve ekmek dağıtımı, bir kişinin iki öğün beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Bir asırdır yanan ateş

15 BİN KİŞİYE ULAŞIYOR

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, bir asırdır çalışmalarını sürdüren Ankara Aş Evi'nin ihtiyaç sahiplerine beslenme hizmeti verdiğini söyledi. Ramazan ayında da aşevinde pişirilen yemeklerin, Ankara'nın 23 farklı noktasında her gün 15 bin kişiye ulaştırıldığı bilgisini veren Altan, bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine hem iftarlık hem de sahurluk verdiklerini anlattı. Altan, koronavirüs önlemleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Pandemi sürecinden önce dağıtımları merkezden yapıyorduk. Vatandaşlarımız gelip buradan alıyorlardı. Tedbirler kapsamında bunu kaldırdık. Kendimiz dağıtmaya başladık. Hem aşevinde hem de dağıtım sürecinde hijyen koşullarına çok dikkat ediyoruz. Aşevinde çalışanlar dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyor. Arkadaşlarımız, sosyal mesafeyi koruyarak kimsenin başına bir şey gelmemesi için işlerini yürütmeye devam ediyorlar."

Bir asırdır yanan ateş

ARAÇLARIMIZLA YEMEK GÖTÜRÜYORUZ

Bir asırdır yanan ateş

Genel Müdür Altan, aşevinin kapısının her gün açık olduğunu ifade ederek, "Ben açım yemeğe ihtiyacım var' diyen herkes buradan yemek alır, yemek yer ve 365 gün açıktır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de gerekli izinleri alarak araçlarımızla yemek götürerek bu hizmetleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir asırdır yanan ateş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2020 tarihinde saat 23 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir asırdır yanan ateş haberi güncellenecektir.

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