Demetevler Mahallesi 512. Sokak’ta bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın apartmana yayılması nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bir üst kata da sıçrayan alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yoğun dumandan etkilenen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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