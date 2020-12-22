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Ankara Haberleri: Bina sakinleri mahsur kaldı

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Bina sakinleri mahsur kaldı

AA-İHA
22.12.2020 - 01:05 |Son Güncelleme :

Yenimahalle’de 9 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

AA-İHA

Demetevler Mahallesi 512. Sokak’ta bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın apartmana yayılması nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bir üst kata da sıçrayan alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yoğun dumandan etkilenen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi hastaneye kaldırıldı. 

Bina sakinleri mahsur kaldı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bina sakinleri mahsur kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Aralık 2020 tarihinde saat 01 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bina sakinleri mahsur kaldı haberi güncellenecektir.

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