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Ankara Haberleri: Bina kimlik kartı oluşturacağız

ANKARA HABERLERİ

Bina kimlik kartı oluşturacağız

Hürriyet Haber
13.11.2020 - 15:24 |Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi (AKK), Büyükşehir Kent Konseyleri Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Hürriyet Haber

İzmir’de yaşanan deprem sonrası düzenlenen toplantıda, kent konseyleri ile yerel yönetimlerin doğal afetlerde iş birliği ve kriz yönetimiyle ilgili yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. ‘Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi’ konulu video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’daki yapıların güvenliği, her türlü tehlike, tehdit ve doğal afet gibi olumsuz durumlarla mücadele edilmesinin sağlanması amacıyla her bina için bina kimlik kartı oluşturma çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Bina kimlik kartı oluşturacağız

DEPREM HAFIZASI OLUŞTURMALIYIZ

Türkiye’nin radikal bir deprem politikasına ihtiyacı olduğunu belirten AKK Başkanı Yılmaz, “Kapsamlı olarak doğal afetten korunma sistemini hayata geçirmeli, süreç yönetimini sadece kamu otoritesine bırakmamalıyız. Bilinçli yurttaşlar olarak genetiğimizde olup, davranışımıza yansımayan katılımcılığı harekete geçirip sorumluluk almalıyız. Doğal afetten korunma farkındalığı yaratmamız, engelli vatandaşlarımız için ayrıca özel çalışmalar yapmamız, deprem hafızası oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

BAŞKANLAR TECRÜBELERİNİ ANLATTI

7 ilin kent konseyi başkanlarının da hazır olduğu çevrim içi toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katılarak, deprem konusunda tecrübe paylaşımında bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bina kimlik kartı oluşturacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Kasım 2020 tarihinde saat 15 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bina kimlik kartı oluşturacağız haberi güncellenecektir.

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