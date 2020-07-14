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Ankara Haberleri: Bin 390 kişiye maske cezası

ANKARA HABERLERİ

Bin 390 kişiye maske cezası

Hürriyet Haber
14.07.2020 - 01:12 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Hürriyet Haber

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; virüse karşı başarının ilk ve en önemli yolu alınan tedbirlere uymaktan geçiyor" denildi. Vali Vasip Şahin, valiliğin açıklamasını Twitter'dan paylaşarak, "Tedbir ve ikazlara uymayanlara yaptırım uygulamamız, yasaların gereği olduğu kadar, tedbirlere özenle riayet eden vatandaşlarımıza saygımızın da bir gereği" ifadesini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bin 390 kişiye maske cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bin 390 kişiye maske cezası haberi güncellenecektir.

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