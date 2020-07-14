Bin 390 kişiye maske cezası

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; virüse karşı başarının ilk ve en önemli yolu alınan tedbirlere uymaktan geçiyor" denildi. Vali Vasip Şahin, valiliğin açıklamasını Twitter'dan paylaşarak, "Tedbir ve ikazlara uymayanlara yaptırım uygulamamız, yasaların gereği olduğu kadar, tedbirlere özenle riayet eden vatandaşlarımıza saygımızın da bir gereği" ifadesini kullandı.