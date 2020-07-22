Bin 312 aday ter dökecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. Sınavda bin 312 aday 10 gün boyunca ter dökecek. ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olan adayların katıldığı sınavda meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere 300 itfaiye eri istihdam edilecek.







SOSYAL MESAFELİ SINAV

Başvuru sonucuna göre 83 kadın, bin 229 erkek aday, Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu’nda kurulan parkurda sosyal mesafe kuralına uyularak sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında toplanan sınav komisyonunda; Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, İnsan Kaynakları Personel Şube Müdürü Suat Demirel ve İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin yer alıyor.