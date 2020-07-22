Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara > Bin 312 aday ter dökecek

Ankara Haberleri: Bin 312 aday ter dökecek

ANKARA HABERLERİ

Bin 312 aday ter dökecek

Hürriyet Haber
22.07.2020 - 00:55 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 300 itfaiye eri alımı için gerçekleştirdiği sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. Bin 312 aday 10 gün boyunca ter dökecek.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. Sınavda bin 312 aday 10 gün boyunca ter dökecek. ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olan adayların katıldığı sınavda meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere 300 itfaiye eri istihdam edilecek.

Bin 312 aday ter dökecek

SOSYAL MESAFELİ SINAV

Başvuru sonucuna göre 83 kadın, bin 229 erkek aday, Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu’nda kurulan parkurda sosyal mesafe kuralına uyularak sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında toplanan sınav komisyonunda; Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, İnsan Kaynakları Personel Şube Müdürü Suat Demirel ve İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin yer alıyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bin 312 aday ter dökecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bin 312 aday ter dökecek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çarpıştı savruldu bahçeye uçtu

Çarpıştı savruldu bahçeye uçtu

Refüj durdurabildi

Refüj durdurabildi

Konut satışında 5 ilçe başı çekti

Konut satışında 5 ilçe başı çekti

731 bin 700 lira para cezası kesildi

731 bin 700 lira para cezası kesildi

Kurallara dikkat edelim

Kurallara dikkat edelim

Önce onarım sonra dezenfekte

Önce onarım sonra dezenfekte

İlk toplantıda gündeme gelecek

İlk toplantıda gündeme gelecek

Yeni normalde kültür sanat

Yeni normalde kültür sanat

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

22 Temmuz 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:45
  • Güneş
    05:31
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:19
  • Yatsı
    21:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.