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Ankara Haberleri: Bilinçli arıcılar yetiştirilecek

ANKARA HABERLERİ

Bilinçli arıcılar yetiştirilecek

Hürriyet Haber
04.03.2020 - 09:09 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle, 5 ilçede çiftçilere ücretsiz verilecek olan Arıcılık Semineri bugün başlıyor.

Hürriyet Haber

Arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konu bu eğitimlerde anlatılacak. Arıcılıkla uğraşan çiftçiler kadar bu işe yeni başlayanların da katılabileceği eğitim, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından verilecek. Başkent’te arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenen ve 8 Mart’a kadar devam edecek eğitimlerle, bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bilinçli arıcılar yetiştirilecek

BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Üç saatlik seminerde; arı sağlığını direkt etkileyen çevresel faktörler, arı sağlığını direkt etkileyen arıcılık uygulamaları, arı sağlığını indirekt etkileyen faktörler, önemli arı hastalıkları ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri, arıların bağışıklık sistemleri, arıları sağlıklı tutmanın yolları ve sağlıklı arı yetiştiriciliği, sağlıklı ve hijyenik arı ürünleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

5 İLÇEDE VERİLECEK

Sağlıklı hayvan neslini devam ettirmek konusunda çiftçilere önemli bilgilerin verileceği eğitimlerin yerleri ve saati şöyle:

*Bugün saat 14.00, Polatlı Ziraat Odaları Başkanlığı

*Yarın saat 14.00, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi

*6 Mart Cuma saat 14.00, Gölbaşı Yunus Emre Kültür Merkezi

*7 Mart Cumartesi saat 14.00, Beypazarı Halk Evi

*8 Mart Pazar saat 14.00, Akyurt Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bilinçli arıcılar yetiştirilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Mart 2020 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bilinçli arıcılar yetiştirilecek haberi güncellenecektir.

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