Bilinçli arıcılar yetiştirilecek

Arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konu bu eğitimlerde anlatılacak. Arıcılıkla uğraşan çiftçiler kadar bu işe yeni başlayanların da katılabileceği eğitim, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından verilecek. Başkent’te arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenen ve 8 Mart’a kadar devam edecek eğitimlerle, bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Üç saatlik seminerde; arı sağlığını direkt etkileyen çevresel faktörler, arı sağlığını direkt etkileyen arıcılık uygulamaları, arı sağlığını indirekt etkileyen faktörler, önemli arı hastalıkları ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri, arıların bağışıklık sistemleri, arıları sağlıklı tutmanın yolları ve sağlıklı arı yetiştiriciliği, sağlıklı ve hijyenik arı ürünleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

5 İLÇEDE VERİLECEK

Sağlıklı hayvan neslini devam ettirmek konusunda çiftçilere önemli bilgilerin verileceği eğitimlerin yerleri ve saati şöyle:

*Bugün saat 14.00, Polatlı Ziraat Odaları Başkanlığı

*Yarın saat 14.00, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi

*6 Mart Cuma saat 14.00, Gölbaşı Yunus Emre Kültür Merkezi

*7 Mart Cumartesi saat 14.00, Beypazarı Halk Evi

*8 Mart Pazar saat 14.00, Akyurt Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu