Berber ve kuaförlerde 11 Mayıs hazırlığı

GENELGEYİ BEKLİYORUZ







* Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara: “Şimdi genelgeyi bekliyoruz. Çalışma saatleri nasıl olacak, sakal tıraşı olacak mı olmayacak mı? Bu soruların yanıtını genelgede göreceğiz. Biz zaten tedbirlerimizi belirledik, çalışmaya hazırdık. Her şeyden önce en önemlisi hijyen ve insan sağlığı. Sağlık Bakanlığı’mızın yanındayız ve belirtilen tüm tedbirlere uyarak onlara da yardımcı olup bu beladan bir an önce kurtulmalıyız. Sonuçta virüs tamamen bitmedi. Tedbirleri elden bırakmayacağız.”

KONTROLLÜ MÜŞTERİ

* Ankara Ticaret Odası(ATO) 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu: “Genelgeyi bekliyoruz. Salonlarımızda bu süreçle ilgili değişikliklerimizi yapmaya başladık. Genelgeye ilaveten bir şey isterlerse onlara da uyacağız. Esnaf zor durumdaydı. Devletimizden çok büyük destek görememiştik. Günlük kazançla gelir sağlandığı için esnaf evlere gitmeye başlamıştı. Bu daha büyük bir sorun teşkil ediyordu. Açılış kararıyla en azından kontrollü bir şekilde müşteri almaya başlayacaklar.”

İŞTE ALINACAK BAZI TEDBİRLER

BERBERLER

- Randevu sistemi ile belli saatler arasında müşteriler alınacak.

- Birer koltuk arada boşluk bırakılacak.

- Her müşteri öncesinde ve sonrasında malzemeler tek tek sterilize edilecek.

- Sosyal mesafeye dikkat edilecek.

- Dükkânlar düzenli dezenfekte edilecek.

- Koruyucu malzeme kullanımına özen gösterilecek.

KUAFÖRLER

- Salonlar sürekli ilaçlanacak.

- İmkânı olan işletmeler temas olmaması için sensörlü kapı yaptıracak.

- Tuvalet gibi herkese açık olan yerlerdeki musluklar sensörlü olacak.

- Her müşteriye ayrı tulum ve maske kullanılacak.

- Saat başı randevu ile metrekareye göre müşteri alınacak.

- Tarağından makasına kadar aletlerin sürekli dezenfektanı yapılacak.

Hürriyet Ankara, sektörün beklentilerini ve önerilerini 27 Nisan’da ‘Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız’ başlığıyla gündeme getirmişti.

BAŞKANLARDAN DESTEK SÖZÜ







Berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta yeniden açılacak olması ile ilgili belediye başkanlarından da destek sözü geldi.

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan “11 Mayıs’tan itibaren dükkânlarını açabilecek olan berber ve kuaför kardeşlerim. Çok zor günler geçirdiniz. Size desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. İsteyenlerin dükkanlarını dezenfekte edecek, hijyen seti hediye edeceğiz” paylaşımını yaptı.

* Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de paylaşımında, “Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim; 11 Mayıs itibari ile açılacak olan işletmelerinizde dezenfeksiyon işlemlerini sağlayacağımızı ve hijyen kitleri hediye edeceğimizi bildirmek isterim. Gölbaşı Belediyesi her zaman yanınızda” ifadelerini kullandı.

Ankara’da yaklaşık 9 bin berber, kuaför ve güzellik salonu bulunuyor.