Benzinlik ve lastikçilerde yasak nöbeti

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınan akaryakıt ve benzin istasyonları ile oto lastik tamircilerinin çalışma saatlerini de düzenledi. Bu akşam 20.00’den yarın sabah 10.00’a ve yarın 20.00’den Pazartesi 05.00’e kadar olan kısıtlama saatlerinde çalışacak olan işletmeler kura usulüyle belirlendi. 28-29 Kasım tarihlerini kapsayan günlerde her ilçede nöbetçi akaryakıt ve benzin istasyonları ile oto lastik tamircileri açık olacak. Nöbetçi işletmelerin açık adres ve telefon numaraları, valiliğin internet sitesinde de yayınlandı.
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