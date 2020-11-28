Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Benzinlik ve lastikçilerde yasak nöbeti

Ankara Haberleri: Benzinlik ve lastikçilerde yasak nöbeti

ANKARA HABERLERİ

Benzinlik ve lastikçilerde yasak nöbeti

Sedat CENİKLİ
28.11.2020 - 00:37 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 20.00-10.00 saatleri arasında akaryakıt istasyonları ile oto lastik tamircileri de nöbet sistemiyle hizmet vermeye devam edecek.

Sedat CENİKLİ

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınan akaryakıt ve benzin istasyonları ile oto lastik tamircilerinin çalışma saatlerini de düzenledi. Bu akşam 20.00’den yarın sabah 10.00’a ve yarın 20.00’den Pazartesi 05.00’e kadar olan kısıtlama saatlerinde çalışacak olan işletmeler kura usulüyle belirlendi. 28-29 Kasım tarihlerini kapsayan günlerde her ilçede nöbetçi akaryakıt ve benzin istasyonları ile oto lastik tamircileri açık olacak. Nöbetçi işletmelerin açık adres ve telefon numaraları, valiliğin internet sitesinde de yayınlandı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Benzinlik ve lastikçilerde yasak nöbeti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Kasım 2020 tarihinde saat 00 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Benzinlik ve lastikçilerde yasak nöbeti haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Havuç hasadı

Havuç hasadı

Şiddetin her türünü reddediyoruz

Şiddetin her türünü reddediyoruz

Elma kardeşliği

Elma kardeşliği

Alo Çöp Acil 7/24 hizmette

Alo Çöp Acil 7/24 hizmette

Ekipler KADES’i anlattı

Ekipler KADES’i anlattı

Farkındalık standı

Farkındalık standı

ABB’nin hesabı çarşıya uymamış

ABB’nin hesabı çarşıya uymamış

Hasret büyük rakip zorlu

Hasret büyük rakip zorlu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Kasım 2020, Cumartesi
  • İmsak
    06:11
  • Güneş
    07:40
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:32
  • Yatsı
    18:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.