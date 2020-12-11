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Ankara Haberleri: Belediyelerden AST’a yardım eli

ANKARA HABERLERİ

Belediyelerden AST’a yardım eli

Haşim KILIÇ
11.12.2020 - 00:46 |Son Güncelleme :

Geçtiğimiz günlerde Kızılay Ihlamur Sokak’taki tarihi salonunu kapattığını açıklayan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) için ABB, Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri devreye girdi. Üç belediye AST’ın oyunlarını satın alacak, salonun kirasına destek olacak.

Haşim KILIÇ

Türk tiyatrosunun en önemli kurumlarından biri olan AST, tarihi salonunu kapattığını açıklamıştı. Pandemi nedeniyle tiyatroların kapalı olması ve maddi zorluklar nedeniyle alınan bu karar, tiyatroseverler arasında üzüntüyle karşılanmış, tarihi salonun yeniden açılması için yetkililerden destek talep edilmişti. Destek çağrıları karşılığını buldu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri, AST’ın oyunlarını satın alarak kira sözleşmesinin bitiş tarihi olan Ağustos 2021’e kadar tiyatronun açık kalmasını sağlayacak. Oyunlar, dijital platformlarda ve pandemi koşulları el verdiği sürede belediyelerin kendi salonlarında sahnelenecek. AST Genel Koordinatörü Vedat Çuhadar, konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

Belediyelerden AST’a yardım eli

OYUNLARI SATIN ALACAKLAR

“Salonun kira sözleşmesi geçtiğimiz ağustos ayından 2021 Ağustos ayına kadar yenilenmişti. Kapanma sürecinde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuyla birebir ilgilendi. Yenimahalle Belediyesi’nden de bize ulaştılar. Her üç belediye sözleşme bitene kadar oyunlarımızı alacak. Bu oyunları kendi dijital platformlarından gösterecekler ya da şartlar el verdiğinde sahnelerinde oynatacaklar. Bu şekilde sözleşme bitene kadar kira desteği sağlanmış olacak. Mansur bey, salonun mülkiyetinin satın alınması ve buranın yaşayan bir müze olarak kullanılması konusunda mal sahipleriyle görüşmeler yaptı. Bize destek olan her üç belediyeye de minnettarız.”

Belediyelerden AST’a yardım eli

MAL SAHİBİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara’nın markasıdır, bir tarihtir. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunlarını alarak Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kızılay’daki tarihi AST binası için mal sahibi ile görüşmeler yürütülecek” açıklamasını yaptı.

 

 

 

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