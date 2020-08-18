Belediyeden patronluğa

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ndeki çeşitli kurslara katılan ve kursta edindiği bilgi-becerilerle kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınların sayısı giderek artıyor. Bugüne kadar terzi, güzellik merkezi, kuaför, butik, ev yemekleri satışı, takı satışı gibi iş yerleriyle ayaklarının üstünde duran kadınlara 4 yeni isim eklendi. Kuaför sahibi Sevinç Ahmetova, güzellik merkezi sahibi Derya Yılmaz, kuaför ve güzellik salonunu ortak olarak açan Dilek Yalçın ve Kamile Öyke, girişimci kadınların arasında yerini aldı. Merkezlerde tamamladıkları cilt bakımı, güzellik uzmanlığı ve kuaförlük kurslarının ardından kendi güzellik salonunu ve kuaför dükkânlarını açan kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

BUNU BAŞARABİLECEĞİME İNANMAZDIM





Sevinç Ahmetova

Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olan Sevinç Ahmetova, şunları söyledi: “Kendi işimin sahibi olarak iş hayatına adım attığım için gururluyum. Yola çıktığım ilk andan itibaren Altındağ Belediyesi’nin desteklerini hissettim. Bu nedenle Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan’ımız Asım Balcı’ya teşekkür ediyorum. İş yerim ilk açıldığı andan itibaren heyecanlı ve mutluyum. Daha önce bunu başarabileceğime inanmazdım. Kültür merkezindeki arkadaşlarımın, hocalarımın ve başkanımızın desteği ile bu işe kalkıştım. Şimdi kendi işimin sahibiyim ve para kazanıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim.”

Derya Yılmaz

Derya Yılmaz ise, “Kendi başına ayakları üzerinde durmak bir kadın için çok önemli. Kendi kızlarıma da bu bilinci aşılamaya çalışıyorum. Bana destek olan, mesleğimi öğrenmemi sağlayan, kendimi geliştirmeme yardımcı olan herkese, Başkan’ımıza ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

ŞİMDİ KENDİ İŞİMİZİN PATRONUYUZ





Dilek Yalçın ve Kamile Öyke

Dilek Yalçın ve Kamile Öyke de, iş hayatına adım atmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Kurslara birlikte katılmaya karar verdiklerini söyleyen Dilek Yalçın, “Yola arkadaşım Kamile ile birlikte çıktık. Konuya çok ilgimiz vardı ve elimiz de çok yatkındı. Kursa başladıktan sonra el becerimizi daha da geliştirdik. Güzel işler çıkardığımızı fark ettik. Birlikte neden bir dükkân açmıyoruz diye düşündük. En sonunda kendi iş yerimizi açtık. Şimdi kendi işimizin patronuyuz. Burada kuaför, cilt bakımı ve güzellik alanlarında hizmet veriyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz azalsa da, genel olarak işlerimiz gayet iyi. Bize bu imkânları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkanımız Asım Balcı’ya, hocamız Nuran Pınarcı’ya ve tüm merkez çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Destekleri bizim için çok önemli” dedi.

TÜM KADINLARIN EMEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Altındağlı kadınların cesaretleri ve öz güvenleri sayesinde daha da büyük işler başaracaklarına inancının tam olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise şöyle konuştu: “Altındağ Belediyesi olarak temel amacımız, hayatın zorluklarını herkes için ortadan kaldırıp, Altındağ’da yaşamayı mutluluk vesilesi yapacak projeler üretmek. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri de bu amacımızın bir göstergesi. İlçemizde değişik bölgelerde hizmet veren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, kadınların yeni bilgi ve becerilerle donanması için çalışıyor. Bu merkezlerde yürütülen faaliyetler, verilen kurslar ve eğitimler sayesinde kadınlar, sosyal hayatın içinde artık çok daha fazla yer alıyor. Kadınlar burada edindikleri bilgi ve beceriler ile çok daha mutlu oluyor, kendi işlerinin patronu oluyor, evlerinin bütçesine katkıda bulunuyorlar. Tüm kadınların emeği bizim için çok değerli. Altındağ Belediyesi olarak daima destekçiyiz, daima yanlarındayız.”