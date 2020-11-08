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Ankara Haberleri: Belediye otobüsünde ‘koronavirüs’ paniği

ANKARA HABERLERİ

Belediye otobüsünde ‘koronavirüs’ paniği

Şaduman UNUTMAZ-Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/DHA
08.11.2020 - 00:18 |Son Güncelleme :

Ankara'da belediye otobüsünde yolculuk yapan sağlık çalışanı kadının telefonda konuştuğu kişiye COVID-19 testinin pozitif çıktığını söylemesi paniğe neden oldu. Yolcular, otobüsten inmesini istedikleri kadın ile tartıştı.

Şaduman UNUTMAZ-Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/DHA

Sağlıkçı olduğunu söyleyen kadın otobüsten inmesini isteyen yolculara tepki gösterdi. Test sonucunu yeni öğrendiğini ve yanındaki koltuğun boş olduğunu, gelenlere de 'oturmayın' dediğini söyleyen kadın, “Ben zaten sağlıkçıyım, hastanedeyim akşama kadar, insanlarla uğraşıyorum, 'yanıma oturmayın' diyorum insanlara” dedi ve rahatsız olanlara inmelerini söyledi. Bir yolcu ise “Siz ineceksiniz, burada 30 kişi var, biz neden iniyoruz? 'Yanıma oturmayın' diye bir şey mi var, arkanda insan oturuyor” diyerek tepki gösterdi. Yolculardan bazıları ise polis çağrılmasını istedi. Bu sırada şoför araya girerek, kadın ve yolcuları yatıştırdıktan sonra yola devam etti. 

Belediye otobüsünde ‘koronavirüs’ paniği

TÜM YOLCULAR RİSK ALTINDA

Görüntüleri izleyen Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, böyle bir durumda araçtaki tüm yolcuların risk altında olduğuna vurgu yaparak, “Vatandaşlarımız kendi semptomlarını izlemeli, şüphe ettikleri bir durum varsa o zaman bir hekime başvurabilirler. Şoförün hanımefendiyi olabildiğince uygun bir yerde inmeye davet etmesi, hanımefendinin de bunu yapması gerekiyordu. Çevredeki vatandaşların da panik olmadan o hanımefendinin çevresinden daha ötede durması gerekiyor” diye konuştu. Hasta olan kişilere karşı da ötekileştirici, damgalayıcı davranmamak gerektiğini belirten İlhan, “Hepimiz koronavirüs hastası olabiliriz” ifadesini kullandı. 

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belediye otobüsünde ‘koronavirüs’ paniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Kasım 2020 tarihinde saat 00 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belediye otobüsünde ‘koronavirüs’ paniği haberi güncellenecektir.

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