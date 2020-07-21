Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda

Hem Türkiye'de doğada bulunan hem de yurt dışından getirilen güllerin birbirleriyle çiftleştirilmesi sonucu 20 çeşit olarak geliştirilerek üretilen kesme güller, büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Kazaz, dünyada 200, Türkiye'de 45 gül türü olduğunu ancak ticareti yapılan yerli gül olmadığını belirterek, “Birçok kişiye bunu söylediğimiz zaman 'her tarafta gül var, olur mu öyle şey' deniliyor. Ama ticareti yapılan yerli gülümüz yok. Bu noktadan hareketle 6 yıl önce yola çıktık. Hem Türkiye'de doğada bulunan gülleri hem de yurt dışından Kenya, Brezilya, Kolombiya'dan güller getirdik ve bunları melezledik, yani çiftleştirdik. 6 yılın sonunda burada Türkiye'nin ilk yerli kesme güllerini geliştirdik" dedi.







HOLLANDA’DAN İLK TEKLİF GELDİ

Geliştirdikleri 20 çeşit yerli gülden 3'ünü Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescile gönderdiklerini de anlatan Prof. Dr. Kazaz, süs bitkileri ve kesme güllerde dünyanın en iyisi olan Hollanda'dan ilk teklifi aldıklarını ifade etti. Kazaz, “İlk önce yerli pazar düşünüyoruz, yerli ve milli üretim çok önemli. Yakın zamanda Türkiye hem yerli gül üretimini geliştirecek hem de bu geliştirdiğimiz gülleri de en kısa zamanda Hollanda'ya pazarlayacağız” diye konuştu.













