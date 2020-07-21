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Ankara Haberleri: Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda

ANKARA HABERLERİ

Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda

Nursima ÖZONUR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA
21.07.2020 - 14:34 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, öğrencileriyle birlikte süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanındaki çalışmaları sonucunda ‘Türkiye'nin ilk yerli kesme gülü’nü 6 yılda geliştirerek, üretti.

Nursima ÖZONUR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA

Hem Türkiye'de doğada bulunan hem de yurt dışından getirilen güllerin birbirleriyle çiftleştirilmesi sonucu 20 çeşit olarak geliştirilerek üretilen kesme güller, büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Kazaz, dünyada 200, Türkiye'de 45 gül türü olduğunu ancak ticareti yapılan yerli gül olmadığını belirterek, “Birçok kişiye bunu söylediğimiz zaman 'her tarafta gül var, olur mu öyle şey' deniliyor. Ama ticareti yapılan yerli gülümüz yok. Bu noktadan hareketle 6 yıl önce yola çıktık. Hem Türkiye'de doğada bulunan gülleri hem de yurt dışından Kenya, Brezilya, Kolombiya'dan güller getirdik ve bunları melezledik, yani çiftleştirdik. 6 yılın sonunda burada Türkiye'nin ilk yerli kesme güllerini geliştirdik" dedi.

Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda

HOLLANDA’DAN İLK TEKLİF GELDİ

Geliştirdikleri 20 çeşit yerli gülden 3'ünü Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescile gönderdiklerini de anlatan Prof. Dr. Kazaz, süs bitkileri ve kesme güllerde dünyanın en iyisi olan Hollanda'dan ilk teklifi aldıklarını ifade etti. Kazaz, “İlk önce yerli pazar düşünüyoruz, yerli ve milli üretim çok önemli. Yakın zamanda Türkiye hem yerli gül üretimini geliştirecek hem de bu geliştirdiğimiz gülleri de en kısa zamanda Hollanda'ya pazarlayacağız” diye konuştu.

Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 14 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bekle bizi dünya Ankara gülü yolda haberi güncellenecektir.

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