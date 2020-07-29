Bayramın 3 önlemi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etini muhafaza ederken özen gösterilmesini, vücut ısısını kaybetmeyen etlerin buzdolabına konulmaması gerektiğini söyledi. Yalçındağ, “Eti kendi halinde biraz soğuduktan sonra parçalamak lazım ya da eve götürüldüğünde soğumasını bekleyip soğuduktan sonra buzdolabına kaldırmalıyız” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen kurallarına geçen senelerden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yalçındağ, maske takılmasının, mesafe kurallarına uyulmasının ve temizliğin en önemli 3 unsur olduğunu belirtti. Yalçındağ, şunları söyledi:

HASTANEDE GEÇİRMEYELİM

“Özellikle kurban çadırlarının içine girerek pazarlığı asla önermiyoruz. Kurban kesenler, eti doğrayanlar olabildiğince dikkatli davranmalı. Son derece güçlü olan büyükbaş hayvanlar, hazırlanmış özel kesim yerlerinde kesilmeli.

Güzel bir bayram geçirmek yerine hastanelerle uğraşmayalım. Kurban kesimi kadar kesimden sonraki aşamalar da önemli. Eti mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Kurban kesilir kesilmez hemen bir paylaşım, arkasından da naylon torbalara konularak etlerin evlere götürüldüğünü görüyoruz. Sıcak etleri de o şekilde buzdolabına koyuyorlar. Eti kendi halinde biraz soğuduktan sonra parçalamak lazım. Ya da eve götürüldüğünde soğumasını bekleyip soğuduktan sonra buzdolabına kaldırmalıyız. Sıcak etin işlenmesi zordur, istediğiniz gibi işleyemezsiniz. Bunun için bir gün beklemek en doğrusudur.

12-14 KİLOLUK KOÇ OLMAZ

Öte yandan marketlerin kurbanlık satışlarına itibar edilmemesini isteyen Yalçındağ, “Market zincirlerinin bu işe soyunmasına akıl sır erdiremiyorum. Bir büyükbaş hayvan 7 hisse olarak kesiliyor. 12-14 kg ağırlığındaki koç bu para diye. O kiloda koç olmaz. Süt kuzusu olur. Süt kuzusu da kurban olmaz. Ben böyle bir bağışta bulunmam, kimseye de bulunmasını tavsiye etmem. Bu işe bir dur demek lazım” diye konuştu.

DERİYE ZARAR VERİLMESİN

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan elde edilen ham derilerin son derece önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sektörümüz için Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin mümkün olduğu kadar mezbahanelerde ve işin ehli olan kişiler tarafından kesilmesini ve kesimden sonra da düzgün bir şekilde tuzlanmasını istiyoruz. Deriye zarar verilmesin. Doğru yüzüm ve doğru saklama bizim olmazsa olmazımız” dedi.