Bayram için tek yürek





Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşa seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin’ adlı kampanya ile ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’ ve ‘El Ver’ diyerek hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşlara seslenerek, “Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankara’mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın. Bugünler de gelip geçecek. Geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak” dedi.



YARDIMLAR AÇIKLANACAK

‘6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin’ kampanyası kapsamında dileyen vatandaşlar, www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden su faturası borcunu ödeyemeyen vatandaşların su faturasını ödeyebilecek ya da ihtiyaç sahiplerinin ANKARAKART’larına yükleme yapabilecek. Kampanya adresinde yer alan “El Ver” butonuyla da isteyen hayırseverler, koronavirüs nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda olan vatandaşlara ait IBAN numaraları üzerinden nakit bağışı yapabilecek. Yardım rakamları ise şeffaf olarak internet adresi üzerinden paylaşılacak.