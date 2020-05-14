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Ankara Haberleri: Bayram için tek yürek

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Bayram için tek yürek

Hürriyet Haber
14.05.2020 - 03:35 |Son Güncelleme :

‘6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin’ kampanyası için çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugünler de gelip geçecek. Geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak” dedi.

Hürriyet Haber

Bayram için tek yürek

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşa seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin’ adlı kampanya ile ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’ ve ‘El Ver’ diyerek hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşlara seslenerek, “Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankara’mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın. Bugünler de gelip geçecek. Geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak” dedi.

YARDIMLAR AÇIKLANACAK

‘6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin’ kampanyası kapsamında dileyen vatandaşlar, www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden su faturası borcunu ödeyemeyen vatandaşların su faturasını ödeyebilecek ya da ihtiyaç sahiplerinin ANKARAKART’larına yükleme yapabilecek. Kampanya adresinde yer alan “El Ver” butonuyla da isteyen hayırseverler, koronavirüs nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda olan vatandaşlara ait IBAN numaraları üzerinden nakit bağışı yapabilecek. Yardım rakamları ise şeffaf olarak internet adresi üzerinden paylaşılacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram için tek yürek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 03 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram için tek yürek haberi güncellenecektir.

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