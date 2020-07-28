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Ankara Haberleri: Bayram arifesi AŞTİ sakinliği

ANKARA HABERLERİ

Bayram arifesi AŞTİ sakinliği

Sedat CENİKLİ
28.07.2020 - 17:15 |Son Güncelleme :

Önceki yıllarda her bayram arifesi dolup taşan AŞTİ’de, koronavirüs nedeniyle bu defa yoğunluk yaşanmıyor. AŞTİDER Başkanı Mustafa Özbakır, “Önceki yıllarda günlük otobüs sefer sayısı 2 binleri buluyordu, şu an 850 ile 900 arası” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ), önceki yıllarda bayram tatili arifesinde görülen yoğunluğun aksine bu defa sakin günler geçiriyor. Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır, Kurban Bayramı’na bir hafta kalmasına rağmen koronavirüs nedeniyle günlük seyahat eden yolcu ve kesilen bilet sayısının önceki yıllara kıyasla az olduğunu söyledi. Yoğunluk olmadığı için otobüslerin de koltuk kapasitesinin tamamını doldurmadan hareket ettiğini belirten Özbakır, “Bayramda ailelerini ziyaret etmek, memleketlerine ya da tatile gitmek isteyenler gönül rahatlığıyla karayolu ulaşımını tercih edebilirler” dedi.

Bayram arifesi AŞTİ sakinliği

TALEP DE EK SEFER DE YOK

Sefer sayıları hakkında da bilgi veren Özbakır, “Önceki yıllarda bayram tatili öncesinde günlük otobüs sefer sayısı bin 500’leri aşıyor, hatta bazı dönemler ek seferlerle 2 binleri buluyordu. Ancak bu sene yoğunluk yok. Bu bayram iş olacağını tahmin etmiyoruz. Şu an günlük ortalama sefer sayımız 850 ile 900 arası. Bayramda da böyle olacaktır. Talep olmadığı için ek sefer de yok” ifadelerini kullandı.

Bayram arifesi AŞTİ sakinliği

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram arifesi AŞTİ sakinliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram arifesi AŞTİ sakinliği haberi güncellenecektir.

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