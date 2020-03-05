Baturay’ın DMD ile savaşı

Aynur ve Abdullah Bayram çifti, nadir hastalıklardan DMD hastası oğulları Ahmet Gökhan’ı 19 yıl önce toprağa verdi. DMD, evlat acısını yüreklerinde taşıyan Bayram ailesinin kapısını yıllar sonra tekrar çaldı. Torunları 3 yaşındaki Ahmet Baturay’ın da DMD hastası olduğunu öğrenen Bayram çifti, dertlerine derman arıyor. Çankırı’da yaşayan yaşlı çift, Ankara’ya sık sık gelerek hem torunlarına hem de kızlarına destek olmaya çalışıyor.

YILLARCA MÜDACELE ETTİK

Kas hastası (DMD) oğulları Ahmet Gökhan’ın tedavisi için yıllarca mücadele ettiklerini aktaran Aynur Bayram, hastalığının sürekli ilerlemesi nedeniyle oğlunun yatağa bağımlı hale geldiğini ifade etti. Oğlunu 18 yaşındayken kaybettiğini söyleyen Aynur Bayram, kızı Hamide’nin ikinci çocuğu Ahmet Baturay’ın da DMD hastası olduğunu öğrendiklerinde büyük sarsıntı yaşadıklarını dile getirdi.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARTIRILMALI

Baturay’ın annesi Hamide Salık da oğluna henüz 10 aylıkken yapılan bir kan testinde kas hastalığı teşhisi konulduğunu aktararak, “Önce kardeşini kaybetmiş sonra da evladı ile mücadele eden bir anneyim. DMD hastası olan çocuklar yurt dışında 50 yaşına kadar yaşayabiliyor. DMD’li çocuklarımız için kas hastalıkları merkezleri kuruldu. Bu kurulan merkezlerin tabeladan ibaret olmamasını, kas hastalığını bilen hekim kadrolarının ve tedavi seçeneklerinin artırılmasını istiyoruz.”

KOŞUP OYNAYAMIYOR

Salık, Baturay’ın hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi hızlı hareket edemediğini, yerden rahat kalkamadığını, merdivenden çıkamadığını ve yaşıtları gibi özgürce koşup oynayamadığını söyledi. DMD hastalığının tedavisinin bulunmadığına işaret eden Salık, “Son yıllarda gen terapileri gündeme geliyor. Gen terapileri bizim için umut vadediyor. Bu tedavilerinin Türkiye’ye gelmesini ve uygulanmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.