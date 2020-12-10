Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Eğitim ve Kültür’ verileri, Ankara’daki okuryazarlık oranını ortaya çıkardı. 14 yaş ve üzeri toplam nüfusu 2019’da 4 milyon 459 bin 580 olarak hesaplanan Ankara’da, bu yaş grubundaki okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 84 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, son beş yılda Ankara’da nüfusun artmasına karşın okuma yazma bilmeyen kişi sayısı düştü. Okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 2018’de 89 bin 869, 2017’de 96 bin 648, 2016’da 101 bin 182, 2015’te 105 bin 614 olarak hesaplandı.

PANDEMİ KURSLARI DA ETKİLEDİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 2018’de başlattığı ‘Okuryazarlık Seferberliği’ne Ankara’da da açılan eğitim kurslarıyla destek verdi. Müdürlük yetkilileri, 2018-2020 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “2018-2019 yılları arasında bin 525 kurs açıldı ve bu kurslara bin 818 kadın ve bin 661 erkek olmak üzere toplam 11 bin 479 kursiyer katıldı. COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi sonucu 2020 kurs sayılarında düşüş yaşandı. 2019 Eylül ve 2020 Eylül yılları arasında ise 797 kurs açıldı ve bu kurslarda toplam 5 bin 983 kursiyer eğitim aldı. Son dört ayda ise 108 kurs açılabildi ve 471 kadın, 273 erkek olmak üzere 744 kursiyere eğitim verildi.”

VERİLER ŞÖYLE

2019 TÜİK verilerine göre Ankara 244 bin 848 kişi ile İstanbul, 118 bin 774 ile Şanlıurfa ve 90 bin 577 ile Diyarbakır’ın ardından 4’üncü en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip il durumunda. En az okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip şehir ise 4 bin 836 ile Artvin olarak verilere yansıdı. 2019’da Ankara’da en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip ilk üç ilçe sıralamasında 14 bin 511 ile Keçiören, 13 bin 661 ile Mamak ve 8 bin 366 ile Sincan yer aldı.