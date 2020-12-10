Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor

Ankara Haberleri: Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor

ANKARA HABERLERİ

Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
10.12.2020 - 00:32 |Son Güncelleme :

TÜİK verilerine göre Başkent’teki okuma yazma bilmeyen nüfus son beş yılda 105 bin 614’ten, 84 bin 912 kişiye geriledi. Ankara en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip iller arasında dördüncü sırada yer aldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Eğitim ve Kültür’ verileri, Ankara’daki okuryazarlık oranını ortaya çıkardı. 14 yaş ve üzeri toplam nüfusu 2019’da 4 milyon 459 bin 580 olarak hesaplanan Ankara’da, bu yaş grubundaki okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 84 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, son beş yılda Ankara’da nüfusun artmasına karşın okuma yazma bilmeyen kişi sayısı düştü. Okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 2018’de 89 bin 869, 2017’de 96 bin 648, 2016’da 101 bin 182, 2015’te 105 bin 614 olarak hesaplandı.

Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor

PANDEMİ KURSLARI DA ETKİLEDİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 2018’de başlattığı ‘Okuryazarlık Seferberliği’ne Ankara’da da açılan eğitim kurslarıyla destek verdi. Müdürlük yetkilileri, 2018-2020 yılları arasında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “2018-2019 yılları arasında bin 525 kurs açıldı ve bu kurslara bin 818 kadın ve bin 661 erkek olmak üzere toplam 11 bin 479 kursiyer katıldı. COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi sonucu 2020 kurs sayılarında düşüş yaşandı. 2019 Eylül ve 2020 Eylül yılları arasında ise 797 kurs açıldı ve bu kurslarda toplam 5 bin 983 kursiyer eğitim aldı. Son dört ayda ise 108 kurs açılabildi ve 471 kadın, 273 erkek olmak üzere 744 kursiyere eğitim verildi.”

Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor

VERİLER ŞÖYLE

2019 TÜİK verilerine göre Ankara 244 bin 848 kişi ile İstanbul, 118 bin 774 ile Şanlıurfa ve 90 bin 577 ile Diyarbakır’ın ardından 4’üncü en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip il durumunda. En az okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip şehir ise 4 bin 836 ile Artvin olarak verilere yansıdı. 2019’da Ankara’da en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip ilk üç ilçe sıralamasında 14 bin 511 ile Keçiören, 13 bin 661 ile Mamak ve 8 bin 366 ile Sincan yer aldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2020 tarihinde saat 00 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent’te 84 bin 912 kişi okuma yazma bilmiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna

Adliye polemiğinden ‘ortak akıl’ vurgusuna

İlçe otobüslerine yeni depolama alanı

İlçe otobüslerine yeni depolama alanı

Kurallar hayati önem taşıyor

Kurallar hayati önem taşıyor

Tarihi yapıda restorasyon

Tarihi yapıda restorasyon

Başkan Köse bordür döşedi

Başkan Köse bordür döşedi

Çayyolu’nda altyapı çalışması

Çayyolu’nda altyapı çalışması

Oto fareleri yakalandı

Oto fareleri yakalandı

Küçük mucitten su taşkınlarına uyarı sistemi

Küçük mucitten su taşkınlarına uyarı sistemi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

10 Aralık 2020, Perşembe
  • İmsak
    06:22
  • Güneş
    07:51
  • Öğle
    12:46
  • İkindi
    15:09
  • Akşam
    17:30
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.