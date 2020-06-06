Başkent’e dev bilim merkezi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara’ya dev bir bilim merkezi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Atatürk Kültür Merkezi’nin bulunduğu ve bir yandan da millet bahçesinin çalışmalarının devam ettiği alana yapılması planlanan bilim merkezi için Başkan Balcı, “Bu bilim merkezi ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençler için anlamlı bir yatırım olacak. Geleceğin bilim adamları inanıyoruz ki buradan yetişecek” dedi. 2023’te tamamlanması hedeflenen projeyle çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji ve uzay alanında deneyimler kazanacağını kaydeden Balcı şunları söyledi:

ANKARA’NIN EKSİKLİĞİNİ KAPATACAK

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız Sayın Mustafa Varank’ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği bilim merkezi ile ilgili çalışmalara başladık. Ankara’ya büyük bir bilim merkezi kazandırmak istiyoruz. Ankara’nın bu konuda büyük bir eksikliği var. Bu açığı da kapatmış olacağız inşallah. Yeri Atatürk Kültür Merkezi’nin de yer aldığı bölgede olacak. Biliyorsunuz ayrıca bu alanda millet bahçesi yapılıyor. Bu alanın içerisinde mi olur kenarında mı olur, arkadaşlarımız bunun fizibilitesini yapıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mız ile birlikte çalışıyoruz.

2023’E YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Bu konuda TÜBİTAK da projenin özellikle bilimsel boyutuna katkıda bulunacak. Ankara’ya değer katacak olan bu projemizle çocuklarımız ve gençlerimiz bilim, teknoloji ve uzay alanında deneyimler kazanacak. Atölyelerde kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Bu bilim merkezi ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençler için anlamlı bir yatırım olacak. Geleceğin bilim insanları inanıyoruz ki buradan yetişecek. Bilim merkezimizi cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ankara’daki binlerce çocuk ve gence hitap edecek olan bilim merkezimiz kentimizin marka değerine de katkı sunacak. Ben bu projeye büyük destek veren sayın bakanlarımıza şimdiden tüm Ankaralı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.”