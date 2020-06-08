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Ankara Haberleri: Başkent Mobil’e mor buton

ANKARA HABERLERİ

Başkent Mobil’e mor buton

Hürriyet Haber
08.06.2020 - 03:31 |Son Güncelleme :

Kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için Başkent Mobil uygulamasına ‘Mor Buton’ özelliğinin eklendiğini açıklayan Başkan Yavaş, “Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için Başkent Mobil uygulamasına ‘Mor Buton’ özelliğinin eklendiğini açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize ve zorbalığa karşı yanlarında olacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız” dedi.

TALEPTE BULUNABİLECEKLER

Mor Buton’a, Başkent Mobil uygulamasını akıllı telefonları üzerinden indiren kadınlar kolayca ulaşabilecek. İhbarda bulunmak isteyen kadınlar, kendilerine ulaşılmasını sağlamak için cep telefonlarının konum bilgisini de paylaşabilecek. Mor buton aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’nden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabilecek olan kadınlar, ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf ekleyerek de iletebilecek. Görevli personelin 7/24 takip edeceği ihbarlar değerlendirilerek, en yakın ekip adrese sevk edilecek. Yardım talebinde bulunan şiddet mağduru kadınlar, başvurularının takibini ise sistem üzerinden gönderilen başvuru numarası ile sorgulayabilecek.

MEBİS’E GÜNCELLEME

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkentli vatandaşların yakınlarının kabirlerinin yer aldığı konumu daha rahat ve kolay bir şekilde bulabilmesi amacıyla Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması’nı (MEBİS) güncelledi. MEBİS uygulamasına mebis.ankara.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

PEYZAJ KİTABI

Başkent Mobil’e mor buton

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için daha önce internet sayfasında ‘Pratik Bahçıvanlık Rehberi’ni paylaşan Büyükşehir Belediyesi şimdi de ‘İç Mekan, Balkon ve Teras Peyzajı’ adlı yeni bir kitabı doğaseverlerle elektronik ortamda buluşturdu. Kitaba, www.ankara.bel.tr/cevrevepeyzajakademisi adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent Mobil’e mor buton hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2020 tarihinde saat 03 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent Mobil’e mor buton haberi güncellenecektir.

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