Başkent birlikte mücadele edecek

AK Parti grubunun koronavirüs tedbirlerine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne olağanüstü toplanma çağrısının ardından önceki gün ABB Konferans Salonu’nda dar kapsamlı ‘İlçe Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda ABB Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüsün yayılmasını engellemek için Büyükşehir olarak aldıkları tedbirleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı. İlçe belediye başkanları da kendi ilçelerinde yaptıkları çalışmaları paylaşarak Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini gündeme getirdi. Grup başkanvekillerinin de görüşlerini paylaştığı toplantıda AK Parti ve MHP grubu önerilerinin yer aldığı “Kovid-19 öneri taslağı” sundu. “Koordinasyon ve birlikte hareket ederek mücadele” kararının alındığı toplantıda ABB tarafından koronavirüs salgını nedeniyle kurulan Kriz Yönetimi Merkezi’ne her ilçe belediye bir temsilcinin yer alması da kararlaştırıldı.

Toplantının ardından şu değerlendirmeler yapıldı:

EL ELE GÖĞÜS GERECEĞİMİZE İNANIYORUM

ABB Başkanı Mansur Yavaş: “Ülkemizdeki acil durum sebebiyle belediye başkanlarımız ve grup başkanvekillerimiz ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek salgın hastalığa karşı beraber hareket etme kararı aldık. Kendilerine teşekkür ediyor, el ele tüm zorluklara göğüs gereceğimize inanıyorum.”

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “AK Parti Grubu olarak Ankara’da vatandaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Koronavirüsü ile mücadelede Meclis grubu olarak elimizi taşın altına koyacağız. Dayanışma içerisinde zor günleri aşacağız inşallah.”

ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “Yerel yönetimler olarak sorumluluk alanlarımızda adımlar atmak, süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için tedbirlerimizi almak zorundayız. Hazırladığımız öncelikle yapılması gerekenler listemizi Büyükşehir Belediyesi’ne sunduk. Zorlu süreci hep birlikte aşacağız.”

BUNDAN SONRA KOORDİNASYON HIZLANACAK

CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun: “Belediye başkanlarının bir arada olması çok önemli. Bundan sonra koordinasyon hızlanacak. Belediye başkanlarının birlikte Ankara halkına mesaj verdikleri bir kamu spotu hazırlanması ve yayınlanarak vatandaşa öneminin anlatılması yönünde bir önerim de oldu.”

ANAHTAR KELİME İŞBİRLİĞİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “Günlük siyasetin ve çekişmelerin bir kenara bırakılması gerekiyor. Daha önce yaşamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Hükümetimize, bakanlıklarımıza, belediyelerimize büyük görev düşüyor. Bu sürecin anahtar kelimelerinden biri işbirliği. Büyükşehir Meclisi’nin tek yürek olması çok önemli. İşbirliğiyle bu süreci atlatacağız.”

ÖNERİLER HAYATA GEÇMEYE BAŞLADI

Toplantıda AK Parti ve MHP grubunun sunduğu “Kovid-19 öneri taslağı”nda yer alan AŞTİ’ye termal kamera kurulması önerisi dün ABB tarafından hayata geçirilirken diğer öneriler ise şöyle:

- Şehir merkezlerinde halkın yoğun olduğu yerlerde ve tüm ilçe merkezlerinde uygun yerlere sağlık kabinleri konması, termal kamera sistemi kurulması. Ayrıca şehirlerarası otobüs terminali, metro ve benzer mekanlara da hem dijital ateş ölçerler hem de termal kamera sistemi kurulması.

- Bağışıklığı destekleyen gıdaların ilave edilerek Ramazan ayındaki gibi özel bir gıda paketi hazırlanması ve hijyen seti ile birlikte içinde kolonya, maske ve sabun olacak şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.

- Belediyemizin kiracısı olan ve bu süreçte kapatılan iş yerlerine 2 ay kira ödememe ve 2 ay yarım kira ödeme kolaylığı sağlanması. Belediye kiracılarının yanında çalışan ve işe gidemeyen vatandaşlarımıza hem gıda hem de hijyen seti desteği verilmesi.

- Başta 25 ilçemizde Büyükşehir sorumluluğunda olan yolların ve büyük ve küçük hal gibi halkımızın zorunlu olarak bir arada olduğu mekanların dezenfekte edilmesi.

- Sağlık çalışanlarının 2 ay su fatura bedellerinin alınmaması ve devam eden 2 ay da yüzde 50 indirimle faturalandırılması.

- Virüsle mücadelede temizliğin önemine bianen 2 ay su bedellerinde yüzde 20 indirim yapılması.

- İçme suyu üretim tesislerinde ve depolarda salgın ihtimaline karşı ilave tedbirler alınması.

- Toplu ulaşımda ayakta yolcu alınmaması konusunda sıkı bir denetim yapılması.

- Başta evde sağlık hizmetini yaygınlaştırmak için çalışma yapılması.

- Toplu taşıma araçlarının girişlerinde hem halkımızın ellerini dezenfekte yapılabilecek şekilde sistem kurulması hem de maske verilmesi.

- Cenaze törenine katılanlara maske verilmesi.

- E-belediye hizmetlerinin genişletilerek, belediyeye gelmeden işlemlerin yapılmasına daha çok imkan sağlayacak şekilde tedbir alınması.

- Okulların tatil olması ile birlikte evden dışarı çıkamayan öğrencilerimizin evde eğitim süreçlerine devam ederken çeşitli dijital uygulamalar ile onlara destek sağlanması için çalışma yapılması.

- Daha önceden köy olan mahallelerimizdeki konakların ve sosyal alanların dezenfekte edilmesi.

- Muhtarlıklarımıza özel hijyen paketi desteği ile birlikte el dezenfektesi ve maske desteği sağlanması.

- Salgına karşı alınabilecek tedbirleri her türlü medya ortamlarında kamu spotu yayınlanması.

- Vatandaşları toplu ortamlarda ve kalabalık alanlardan uzaklaştırmak için #evindekalankara adı altında kampanya başlatılması, bütün ilçe belediye başkanlarının ortak metin ile vatandaşları evlerinde kalmalarını sağlayacak kamu spotu şeklinde videolarla vatandaşlara çağrı yapmaları.

- Özel bilgilendirici broşürler hazırlanarak dağıtılması.

- İnternet servis sağlayıcıları ile görüşülerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak aylık bir internet paketini tüm halkımıza hediye etmek üzere çalışma yapılması.

- BELMEK tesislerimizde hijyen tedbirleri alınarak koruyucu özel maske üretimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması.

- Parkların, çocuk oyun alanlarının, piknik ve mesire alanlarının geçici bir süre kullanıma kapatılması.

- Çağrı merkezlerinde çalışanların sayısı artırılması.

- Sokakta yaşayan insanların göz ardı edilmemesi.

- Kağıtçıların, işportacıların denetim dışı kalmaması.

- AŞTİ çalışanlarının sürekli denetim altında tutulması.

- Masa başı işi olan personelin evden çalışabilmesinin sağlanması.

- Kentin en çok kullanılan merkezlerinde vatandaşları bilgilendirme etkinliğinin düzenlenmesi.

- Koronavirüse karşı yapılan bilgilendirme çalışmaları ve sloganlarının işaret dili ve görme engelliler için sesli betimleme yoluyla video haline getirilip yayınlanması.

- Toptancı Hali gibi alanların dezenfekte edilmesi, çalışanların doktor eşliğinde kontrollerinin yapılması.

- Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis imkânı sağlanması.

- Belediye hizmetlerinin mobil araçlarla verilmesi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir bürokratları, ilçe belediye başkanları ve ABB Meclisi’ndeki parti gruplarının başkanvekillerinin katıldığı 2.5 saatlik toplantıda katılımcılar arasında 1’er metrelik mesafe bırakılarak sosyal mesafe sağlandı.