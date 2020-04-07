Başkan Yavaş video konferansla toplantıya katıldı

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katılan Başkan Yavaş, toplumsal dayanışma için sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konuşmasında dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Yavaş, “Bize de yakışan budur” dedi. Toplantı sonrası Ankara Kent Konseyi, sosyal medya hesapları üzerinden, Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma çağrısına destek verdi.
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