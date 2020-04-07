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Ankara Haberleri: Başkan Yavaş video konferansla toplantıya katıldı

ANKARA HABERLERİ

Başkan Yavaş video konferansla toplantıya katıldı

Hürriyet Haber
07.04.2020 - 09:48 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Hürriyet Haber

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katılan Başkan Yavaş, toplumsal dayanışma için sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konuşmasında dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Yavaş, “Bize de yakışan budur” dedi. Toplantı sonrası Ankara Kent Konseyi, sosyal medya hesapları üzerinden, Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma çağrısına destek verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan Yavaş video konferansla toplantıya katıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2020 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan Yavaş video konferansla toplantıya katıldı haberi güncellenecektir.

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