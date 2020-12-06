Başkan Yaşar’dan Demetevler formülü: 'MİT arazisi rezerv olmalı'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu’nda Demetevler için yaptığı, “Demetevler kanayan bir yara. En azından Demetevler’in yarısını taşımadan Demetevler’in dönüşmesi gibi bir şans yok” açıklamasını değerlendirdi. 2014 seçimlerinde iktidarın Demetevler’in dönüşümü için MİT arazisini işaret ettiğini ancak şimdi yeni adliye binası yapılacağını hatırlatan Başkan Yaşar, “MİT alanının ve Çamlıca Mahallesi’ndeki boş alanların Demetevler Bölgesi için rezerv alan olarak kullanılması uygun olacaktır” dedi. Başkan Yaşar Hürriyet Ankara’ya özetle şunları söyledi:

TAŞINACAK ALAN BÖLGEYE YAKIN OLMALI

“12 senedir Yenimahalle Belediye Başkanı’yım. 5 yıl da Yenimahalle ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptım. Her gelen bakan, Demetevler dönüşümüyle ilgili bir açıklama yaptı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar zamanında bizim de katıldığımız bir toplantı yapıldı. Toplantıda bugün Sayın Genel Müdür’ün (Vedad Gürgen) söylediği gibi ‘Demetevler’in yarısını taşımak zorundayız’ denildi. Hak sahiplerinin Kahramankazan’a taşınması gündeme geldi. Bunun olmayacak iş olduğunu belirttim, ‘Bu yanlıştır’ dedim. Vatandaş, buradaki dairesini bırakıp Kahramankazan’a gitmez. ‘Yarısı taşınmalıdır’ deyip geçmek önemli değil. Devlet kadirşinas olmalı. Demetevler’deki yapıların dönüştürülmesi için taşınacak alanın Demetevler bölgesine yakın olması gerekiyor.

2014’TE ZATEN İKTİDAR VAADETMİŞTİ

2014 seçimlerinde benim karşımdaki adayın ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Demetevler’e verdiği bir söz var. ‘Herkese olduğu yerde yaşanabilir daire vereceğiz. MİT taşınacak, MİT’in 485 dönüm arazisini kullanacağız. Çamlıca Mahallesi’nde Milli Emlak’ın arsaları var, buraları kullanacağız’ dediler. Bu doğru bir yaklaşımdı. Biz de buna hiç itiraz etmedik. MİT’in arazisine şimdi yeni adliye binası yapılacak. Elimizden en az 10 bin konutluk arazi gidiyor. Ben adliyeye karşı değilim. Ancak burası zaten trafik açısından yoğun bir yer. Etlik’te de şehir hastanesi yapılıyor. Yenimahalle’ye girip çıkmak çile olur. Bana göre bu projeden vazgeçilip, MİT alanının ve Çamlıca Mahallesi’ndeki boş alanların Demetevler Bölgesi için rezerv alan olarak kullanılması uygun olacaktır. 2014’te zaten iktidar vadetmişti. Buna da uygun olacaktır.

PAYDAŞLARIN BİR ARAYA GELMESİ LAZIM

Vatandaşların yüzde 99’u bu formülü kabul eder. Vatandaşları bu bölgenin dışında başka bir yere ikna etme durumumuz yok. İşyeri sahipleri ne olacak. Demetevler’de yukarıdaki tüm daireleri sattığınızda aşağıdaki bir dükkânın parası etmiyor. Bunların hepsi oturulup konuşulmalı. Sayın Genel Müdür, bakanlık adına konuşuyor. Eğer böyle bir şey varsa önce paydaşların bir araya gelmesi lazım. El birliği içerisinde çözmesinde fayda var. Kentsel dönüşüm konusu siyaset üstü bir konudur. Siyasi münazaralardan uzak tutulması lazım. Oldu bittiye getirilmemeli. Ben, Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’dan randevu talebinde bulundum. 3 aydır bekliyorum. Görüştüğümüzde, bu konu başta olmak üzere ilçemizdeki diğer sorunlar ile ilgili bir dosya sunacağım. Randevuyu bekliyorum.”

33 BİN 435 KONUT 6 BİN 400 TİCARİ BİRİM

Demetevler bölgesinin tüm envanterini de çıkardıklarını anlatan Başkan Yaşar rakamlarla ilgili, “Demet Mahallesi, Demet Lale Mahallesi, Demetgül Mahallesi’nde toplam bin 550 adet yapı bulunuyor. Bu bölgede yaklaşık 33 bin 435 adet konut ve yaklaşık 6 bin 400 adet ticari birim var. Özevler ve Yeşilevler mahallelerinde, İvedik Caddesi civarında da yaklaşık 600 adet yapı mevcut” bilgisini verdi.