Başkan Ercan’dan eczane önerisi

Ankara’daki ilçe belediye başkanları arasında tek eczacı başkan olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüsle mücadele konusunda “Bu tek taraflı değil topyekûn bir mücadele. Kişisel sorumlulukları yerine getirmemiz bu mücadelede en belirleyici nokta” dedi. Eczanelerle ilgili dikkat çeken bir mesai saati önerisinde bulunan Ercan, şunları söyledi: “Meslektaşlarımla sürekli kontak halindeyim. Eczacılar gözümüzün bebeği, talepleri geri çevrilemez. Sağlıkçılarla beraber en ön saftalar, her şeye rağmen hizmeti devam ettirme noktasında zorunlu demiyorum gönüllü neferler olarak mesleklerini yapıyorlar. Psikolojik baskı altındalar. Onların en önemli talebi dezenfeksiyon, onu da karşılıyoruz. Eczaneler daha önce saat 8.00’de açılıp 19.00’a kadar devam ediyordu. Yeni düzenleme ile 10.00’da açılıyor akşam 18.00’e kadar çalışıyorlar. Ben bu sürenin biraz daha kısaltılması gerektiğini düşünüyorum, 12.00-17.00 olabilir. Sağlıkçılara da eczacılara da mektup gönderdik. Birebir bana dönenler oldu. Bu süreçte bu jestten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Ben de çok memnun oldum. Başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere bu olağanüstü dönemde görev yapan herkesten Allah razı olsun. İnşallah el birliğiyle bu günleri de atlatacağız.

GIDA STOĞUMUZU ARTTIRDIK

Sürecin başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkili kurumlar tedbir alma konusunda gayet başarılılar. Dünyadaki en hazırlıklı ülkelerden birisiyiz. Bu bir afet, ne kadar tedbirleri alırsanız alın hiçbir şekilde etkilenmezsiniz gibi bir şey olamaz. Mümkün olan en az etkiyle bu süreci atlatabilmek önemli. Belediyeler de önemli bir alana sahipler, büyük bir inisiyatif alıyorlar. Salgın Çin’deyken, 10 Şubat’ta Sincan’da dezenfeksiyon çalışmalarına başlamıştık ve devam ediyoruz. Mağdur vatandaşlarımız etkilenir diye gıda stoğumuzu arttırdık. Normalde dağıttığımız gıdanın daha fazlasını dağıtıyoruz.

HERKESİN SORUMLULUĞU VAR

Bütçenin önemli bir kısmını bu tarafa aktardık. Vatandaşların her tür talebini karşılıyoruz. Bu süreçte her şeyi kamu otoritesinden, belediyeden beklemek de doğru değil. Her bir vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluk var. Bu, tek taraflı değil, topyekûn bir mücadele. Kişisel sorumlulukları yerine getirmemiz bu mücadelede en belirleyici nokta. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Uzmanlar sürekli uyarıyorlar. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalılar, kişisel hijyene dikkat etmeliler.

Başkan Ercan, bu süreçte yoğun mesai nedeniyle fazla vakit ayıramasa da eczaneleri sürekli ziyaret ediyor. Büyüklerimizi ziyareti bir süre ertelememiz lazım, telefonla görüşebiliriz.”