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Ankara Haberleri: Başkan Altınok’tan TMM uyarısı

ANKARA HABERLERİ

Başkan Altınok’tan TMM uyarısı

Hürriyet Haber
16.11.2020 - 15:27 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan 43 semt pazarında esnafa fiyat ve kalite denetiminde bulundu.

Hürriyet Haber

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da günlük olarak denetlediği semt pazarlarında, vatandaşın taze ve kaliteli ürün alması için özen gösteriliyor. Başkan Altınok, kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyararak, “Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım” dedi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkan Altınok’tan TMM uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkan Altınok’tan TMM uyarısı haberi güncellenecektir.

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