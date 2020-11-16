Başkan Altınok’tan TMM uyarısı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da günlük olarak denetlediği semt pazarlarında, vatandaşın taze ve kaliteli ürün alması için özen gösteriliyor. Başkan Altınok, kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyararak, “Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım” dedi.
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