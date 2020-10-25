‘Bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce

‘Ben maskeye inanmıyorum’ ya da ‘ben bunu rahat geçirebilirim; çok yakın arkadaşım rahat geçirdi’ gibi söylemlerin büyük hata olduğunu ifade eden Turan, “Bizim yaşadıklarımızı görmedikleri için bunu söylemek kolay” dedi. Turan şöyle devam etti:







LÜTFEN KURALLARA UYALIM



“Hastalara soruyoruz, ‘buraya gelmeden önce ne yaptınız, neredeydiniz?’ diye. ‘Bir hafta önce düğüne gitmiştim’, ‘Ben bir hafta önce aile içerisinde büyük bir toplantıdaydım’ veya ‘Arkadaşlarımla yemekteydim’ cevaplarını alıyoruz. İnanın bunu duymak bizi çok üzüyor. Çünkü biz uyarılarımıza hep devam ettik ve devam edeceğiz. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz pandemi sürecinden çok etkilendik. Ama lütfen bu kurallara uyalım ki vatandaşlarımızın yoğun bakım ihtiyacı olmasın.



GENÇLER DE AĞIR SEYREDİYOR



Çok ciddi akciğer tutulumları ile bize geliyorlar ve o nedenle de ciddi bir solunum yetmezliği ve solunum açlığı içerisindeler. Bu hastalığı hafif semptomlarla ya da asemptomatik geçirenler olduğu kadar, yoğun bakım ihtiyacı duyacak kadar ağır geçiren vakalarımız da var. Ve bu hastaların yaş ortalaması düşündüğünüz gibi çok ileri yaş değil. Yani özellikle aktif genç yaştaki hasta grubuyla uğraşıyoruz. COVID-19'un sadece akciğer değil, diğer organları da tutabildiğini unutmamak lazım. Kalbi, böbreği ve diğer organları da tutabilmekte.