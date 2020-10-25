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Ankara Haberleri: ‘Bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce

ANKARA HABERLERİ

‘Bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce

Kaan ULU/DHA
25.10.2020 - 00:37 |Son Güncelleme :

Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, toplumda ‘bana bir şey olmaz’ anlayışındaki grubun çok yanlış bir düşünce içinde olduğunun altını çizdi.

Kaan ULU/DHA

‘Ben maskeye inanmıyorum’ ya da ‘ben bunu rahat geçirebilirim; çok yakın arkadaşım rahat geçirdi’ gibi söylemlerin büyük hata olduğunu ifade eden Turan, “Bizim yaşadıklarımızı görmedikleri için bunu söylemek kolay” dedi. Turan şöyle devam etti:

‘Bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce

LÜTFEN KURALLARA UYALIM

“Hastalara soruyoruz, ‘buraya gelmeden önce ne yaptınız, neredeydiniz?’ diye. ‘Bir hafta önce düğüne gitmiştim’, ‘Ben bir hafta önce aile içerisinde büyük bir toplantıdaydım’ veya ‘Arkadaşlarımla yemekteydim’ cevaplarını alıyoruz. İnanın bunu duymak bizi çok üzüyor. Çünkü biz uyarılarımıza hep devam ettik ve devam edeceğiz. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz pandemi sürecinden çok etkilendik. Ama lütfen bu kurallara uyalım ki vatandaşlarımızın yoğun bakım ihtiyacı olmasın.

GENÇLER DE AĞIR SEYREDİYOR

Çok ciddi akciğer tutulumları ile bize geliyorlar ve o nedenle de ciddi bir solunum yetmezliği ve solunum açlığı içerisindeler. Bu hastalığı hafif semptomlarla ya da asemptomatik geçirenler olduğu kadar, yoğun bakım ihtiyacı duyacak kadar ağır geçiren vakalarımız da var. Ve bu hastaların yaş ortalaması düşündüğünüz gibi çok ileri yaş değil. Yani özellikle aktif genç yaştaki hasta grubuyla uğraşıyoruz. COVID-19'un sadece akciğer değil, diğer organları da tutabildiğini unutmamak lazım. Kalbi, böbreği ve diğer organları da tutabilmekte. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2020 tarihinde saat 00 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Bana bir şey olmaz’ çok yanlış bir düşünce haberi güncellenecektir.

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