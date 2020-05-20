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Ankara Haberleri: Balkonlarda tek yürek

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Balkonlarda tek yürek

DHA-AA
20.05.2020 - 13:59 |Son Güncelleme :

Jandarma Genel Komutanlığı Bando Birliği ile Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi kentin çeşitli noktalarında konser verdi. Vatandaşlar, konserlere balkonlarından eşlik etti.

DHA-AA

Jardarma Genel Komutanlığı Bando Birliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Etlik Aşağı Eğlence Kavşağı ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde konser verdi. 63 kişilik mehteran ekibini balkonlardan izleyen çocuklar ve aileleri alkışlarıyla tempo tuttu.

BANDO EKİBİ KONSER VERDİ

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi. Altındağ Güneşevler ve Karapürçek Mahallesi’nde düzenlenen konsere, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Orhan Yegin ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Halk oyunu gösterisinin de sunulduğu konsere, vatandaşlar balkonlarından Türk bayraklarıyla eşlik etti.

19.19’DA SAYGI DURUŞU

Ankara’da, koronavirüs önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu balkonlara taşındı. Balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, saat 19.19’da saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Balkonlarda tek yürek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 13 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Balkonlarda tek yürek haberi güncellenecektir.

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