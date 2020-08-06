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Ankara Haberleri: Bakıcı şiddeti

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Bakıcı şiddeti

Şaduman UNUTMAZ-Fatih ERDOĞAN/DHA
06.08.2020 - 09:55 |Son Güncelleme :

Sağlık sorunları sebebiyle yatağa bağımlı 95 yaşındaki Hediye Canefe, bakıcısı R.K.’nın fiziki şiddetine maruz kaldı.

Şaduman UNUTMAZ-Fatih ERDOĞAN/DHA

Ankara'da, bakıcı R.K. (60), sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren eşi İstiklal Savaşı gazisi olan Hediye Canefe'ye yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurdu. Şiddet anlarını ise odadaki güvenlik kameraları anbean kaydetti.

OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYORUZ

Her gün düzenli olarak güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Canefe’nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), şiddet olayını görünce şok oldu. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı R.K. hakkında şikâyette bulundu. Şükran K., “Hepimizin düşeceği yol bu. Biz hâlen olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakıcı şiddeti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakıcı şiddeti haberi güncellenecektir.

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