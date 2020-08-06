Bakıcı şiddeti

Ankara'da, bakıcı R.K. (60), sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren eşi İstiklal Savaşı gazisi olan Hediye Canefe'ye yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurdu. Şiddet anlarını ise odadaki güvenlik kameraları anbean kaydetti.



OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYORUZ



Her gün düzenli olarak güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Canefe’nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65), şiddet olayını görünce şok oldu. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı R.K. hakkında şikâyette bulundu. Şükran K., “Hepimizin düşeceği yol bu. Biz hâlen olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi.