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Ankara Haberleri: Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

ANKARA HABERLERİ

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

Hürriyet Haber
03.05.2020 - 10:12 |Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara'da yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kurum, “Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yılsonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik” diye konuştu.

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

EKOLOJİK KORİDOR OLACAK

İmrahor Vadisi’nin Ankara’nın ekolojik koridoru olacağının altını çizen Bakan Kurum, “İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemiz, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, millet kıraathanesi ve bir de tarım müzesinin bulunduğu çok geniş bir alanı kapsayacak. Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi başkentimize nefes aldıracak” ifadelerini kullandı. İHA

 

KAHRAMANKAZAN’DA İHALE TAMAM

Kahramankazan’da 191 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi’nin yatırım ihalesi 30 Nisan’da gerçekleştirildi. TOKİ tarafından yapılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, projenin inşaat çalışmalarına başlanacak. Bir yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle ilgili Belediye Başkanı Serhat Oğuz şu bilgileri verdi: “Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.”

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak haberi güncellenecektir.

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