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Ankara Haberleri: Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj

ANKARA HABERLERİ

Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj

Murat YILMAZ
14.07.2020 - 01:00 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgınına karşı güncel fotoğraflarla sürekli tedbir uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez Twitter hesabından Ankara’da 220 numaralı Mamak-Batıkent hattındaki özel halk otobüsüne (ÖHO) Kızılay durağından binerken sosyal mesafeye dikkat etmeyen yolcuların fotoğrafını paylaştı.

Murat YILMAZ

“Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor” mesajı veren Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim.” Bakan Koca ayrıca Ankara’nın son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il ile ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il arasında yer aldığını da açıkladı. Koca, “Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım” dedi. 

Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj




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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj haberi güncellenecektir.

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