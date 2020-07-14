Bakan Koca’dan ÖHO’lu mesaj

“Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor” mesajı veren Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim.” Bakan Koca ayrıca Ankara’nın son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il ile ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il arasında yer aldığını da açıkladı. Koca, “Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım” dedi.













