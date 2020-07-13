Bağlantı yolunda çalışma hızlandı

Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan bağlantı yolu yapım çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Bağlıca Bulvarı’nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapacak. Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na daha kolay geçiş yaparak, Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkânı da bulacak. Bölge esnafı ve vatandaşlar, çalışmayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

-Atatürk Mahallesi Muhtarı Alaattin Erkaya: “Bağlıca-Çevre Yolu bağlantısının açılması, bölgemizin gelişmesi ve trafiği rahatlatması açısından çok iyi olacak.”

-Taksici Tolga Metin: “Bağlıca Kavşağı’nda ciddi bir trafik oluyordu. Sincan’dan, Etimesgut’tan gelen araçlar burada ciddi tıkanıklığa sebep oluyordu. Bağlıca halkı bu proje sayesinde otobandan rahatça çıkarak istediği yere geçiş yapabilecek. Yapılan bu çalışmaların trafiği ciddi bir şekilde rahatlatacağını düşünüyorum.”

-Bölge esnafı İbrahim Keskin: “Etimesgut trafiği uzun zamandır esnaf ve vatandaşı zor durumda bırakıyordu. Yapılan bu çalışmaların trafiği oldukça rahatlatacağını düşünüyorum.”

24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki trafik sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Türk Kızılayı Caddesi’nde başlattığı köprülü kavşak yapım çalışmaları kapsamında ASKİ de altyapı çalışmalarını hızlandırdı. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, içme suyu ana iletim hattında yapılacak deplase çalışmaları nedeniyle, yarın saat 01.00’den 15 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00’e kadar 24 saat süreyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı belirtildi. Bir günlük su kesintisinden etkilenecek mahallelerse şunlar:

-Etimesgut: 30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak,Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler,Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu mahalleleri.

-Yenimahalle: Batı Sitesi ve Ergazi mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi.

-Sincan: Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne mahalleleri.

ÖNCELİK ACİL YATIRIMLARIN

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Kent yönetiminde önceliği toplum sağlığı ve acil olan yatırımlara vereceklerini belirten Başkan Yavaş, “Görev süremiz bitmeden tüm hemşehrilerimizin sorunlarını çözeceğiz” dedi. Polatlı’nın yıllardır çözülemeyen altyapı ve içme suyu sorununun farkında olduğunu ve kredi talebinin Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmesiyle bu sorunun çözüme kavuşacağını belirten Başkan Yavaş, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunlarını tek tek not aldı.