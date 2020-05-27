EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplu taşıma araçlarında istihdam edilecek 10 kadın şoför alımı için yapılan sınav tamamlandı. Manevra ve sürüş teknikleri konularında uygulamalı sınavdan da başarıyla geçen adaylar, EGO Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu ileri sürüş teknikleri eğitimine alındı. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayan 10 kadın sürücü, şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor. EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, kadın sürücülerin eğitimlerde önemli başarı sağladıklarına değinerek, şu bilgileri verdi:

ÖNCE KISA MESAFE

"10 kadın arkadaşımız sınavı kazandı. Şu anda eğitim aşamasındalar. Uzman eğiticilerimiz arkadaşlarımıza günde 8 saat eğitim veriyor. Eğitimler bittiğinde arkadaşlarımızı metrolarımızın ring servislerinde görevlendirmeyi düşünüyoruz. Mesafeler kısa olduğu için ilk etapta arkadaşlarımızı burada görevlendireceğiz daha sonra Ankara'nın her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışacaklar."

KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR







Sınavı kazanıp eğitimlere katılan Nuray Bektimuroğlu, kendilerine böyle bir imkânın sunulmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Deniz Öcal Yazgı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Baba mesleğini yapmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayan Sevgi Ortakça ise, "Baba mesleğimi yapacağım. Babama çok özeniyordum. Kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlara bu imkânı tanıdığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.