Ayaş Yolu’na köprülü genişletme

Yenikent-Ayaş Yolu’nda emniyet şeridi ile birlikte 5 şeritten oluşan 6 bin metrelik kısımda genişletme çalışmalarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara-Ayaş ve Ayaş-Ankara istikametinde Ovaçay üzerinde de köprü çalışması gerçekleştirecek. Belediye, köprü çalışması nedeniyle iki ay boyunca trafik akışının yan yollardan sağlanacağını duyurdu.

4 ŞERİTTEN OLUŞACAK

90 metre uzunluğunda iki ayrı köprünün yapılacağı noktada çalışmalar tamamlandığında yollar gidiş-dönüş 4 şeritten oluşacak. Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Kızılay Binası ile eski Hava Hastanesi önüne yapılan iki köprülü kavşak inşaatının da bu ayın sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

YÜZDE 85’İNE SU VERİLDİ

ASKİ Genel Müdürlüğü, 3 bin 500 hobi bahçesi ile konut abonesinin bulunduğu Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi’nin yaşadığı su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için çalışma yaptı. İçme suyu ana isale hattına eklenen bağlantı borusuyla mahallenin yüzde 85’ine su verildi. Aşırı su kullanımı ve mevsim şartlarına bağlı olarak su debisinin azalması nedeniyle tankerle su takviyesi yapan ASKİ, bölgeyi rahatlatacak çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını açıkladı. Çalışmaların devam ettiği yüzde 15’lik kısmın da en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şunları söyledi:

BAĞLANTI ÇALIŞMASI

“Aşırı su kullanımı nedeniyle abonelerin 80’ine su verilemediği için bir süredir tankerle su desteği sağlanıyordu. Kavaklı Mahallesi’nde ASKİ’nin işlettiği bir kaptaj (suların kaynaktan alınması ve toplanması), bir derin kuyu ve şehir şebekesinden beslenen bir de terfi istasyonu yer alıyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak kuyu ve kaptajdan sağlanan suyun debisi yüzde 50 azaldığı için terfi istasyonuna su akışı sağlanamıyordu. İlk etapta su tankeri araçlarıyla sevkiyat yaparak bir günde su deposuna yaklaşık 180 metreküp su takviyesi yapıldı. Sorun devam edince içme suyu ana isale hattında yapılan bağlantı çalışması ile terfi istasyonuna su dönüşü sağlanmış oldu.”

Kavaklı Mahallesi Muhtarı Adil Turunç, bölgede suyun yüzde 90’ını hobi bahçelerinin kullandığını ifade ederek, “Hobi bahçesi sahipleri bölgeye genelde hafta sonları geliyor. Biz ise sürekli burada yaşayan, oturan kişileriz. Bu nedenle mağdur oluyoruz” dedi.