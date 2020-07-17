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Ankara Haberleri: Ayakta taşıyana taviz yok

ANKARA HABERLERİ

Ayakta taşıyana taviz yok

Sedat CENİKLİ
17.07.2020 - 00:06 |Son Güncelleme :

Başkent’te de bir dolmuş şoförü yasağı hiçe saydı, ayakta yolcu taşıdı. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, kurala uymayanlara ceza kesildiğini belirterek, “Önce uyarıyor, devam ediyorsa uzaklaştırma veriyoruz ve son olarak da yaka kartını iptal ediyoruz” dedi.

Sedat CENİKLİ

Yasak olmasına rağmen kuralları hiçe sayan ve fazla yolcu alarak taşımacılık yapan İstanbul’daki dolmuş görüntülerinin benzeri Başkent’te de yaşandı. Kızılay-Sokullu güzergâhında çalışan bir minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görüntülerle ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, araç plakasıyla birlikte şikâyet edildiği takdirde cezai işlem uyguladıklarını söyledi. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca belirlenen yolcu taşımacılığı kurallarına Başkent’teki minibüsçü esnafının yüzde 90’dan fazlasının tamamen uyduğunu da kaydeden Gani, özetle şöyle konuştu:

Ayakta taşıyana taviz yok

UYARIYORUZ, MASKE VERİYORUZ

“Bu bir salgın hastalık. Herkese ve herkesten bulaşabiliyor. O yüzden dolmuşçu esnafını özellikle uyarıyoruz. ‘Ayakta yolcu kesinlikle almayın’ diyoruz. Çünkü burada hem vatandaş hem de esnafın kendisi mağdur olabilir. Aynı zamanda maskesiz de vatandaşı dolmuşa almıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşa maske veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile maske dağıtımı gerçekleştirdik. ABB Zabıta Daire Başkanı Sayın Mustafa Koç bizzat eşlik etti bize.

6 BİN ŞOFÖRDEN TEK TÜK ÇIKIYOR

Ankara’da 2 bin 231 dolmuş, 6 bin civarı da çalışan (şoför) var. Kurallara sıkı sıkıya uydukları için esnafımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ancak arada böyle tek tük kurallara uymayan çıkıyor. Onlara da şikâyet üzerine cezai işlem uygulanıyor. Önce uyarıyor, takip ediyoruz. Emniyet zaten gerekli denetim ve cezai işlemleri uyguluyor ancak yine de kuralları çiğnemeye devam ediyorsa oda olarak şoföre bir hafta uzaklaştırma veriyoruz. Buna rağmen devam ediyorsa da çalışma kartı dediğimiz yaka kartlarını iptal ediyoruz. O olmadan şoförlük yapamazlar.”

Ayakta taşıyana taviz yok

YASAĞI HİÇE SAYDI

11 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında Kızılay-Sokullu hattında çalışan minibüs içinden çekilen fotoğraflarda, dört yolcunun ayakta yolculuk yaptığı görülüyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ayakta taşıyana taviz yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ayakta taşıyana taviz yok haberi güncellenecektir.

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