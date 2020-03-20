AVM’ler de kapattı

Koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle tiyatro, sinema, düğün salonu, kahvehane, nargile kafe, yüzme havuzu, hamam, SPA ve spor merkezleri gibi birçok yerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş ancak alışveriş merkezleri (AVM) ile ilgili bir karar alınmamıştı. AVM’lerin kapanıp kapanmayacağı büyük merak konusu olurken AVM çalışanları özellikle sosyal medya üzerinden kapatılması talebinde bulunmuştu. Ankaralıların “evindekalankara” çağrısına uyması ve dışarı çıkmaması, Türkiye genelindeki zincir tekstil, spor, kozmetik markalarının mağazalarını kapatma kararının ardından AVM’ler de boş kaldı.

MARKETLER 12-20.00 ECZANELER 8.30-19.00

Bunun üzerine Başkent’teki birçok AVM dün itibarıyla market ve eczane dışındaki tüm mağazaları kapatma kararı aldı. Karar kapsamında AVM’lerdeki market ve yapı marketler vatandaşların ihtiyaçları için 12.00-20.00, eczaneler de pazar günleri hariç 08.30-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Müşteri ve kiracılarının sağlığını gözetmek amacıyla bu yönde karar aldıklarını belirten AVM’ler kiracılarına yazılı, müşterilerine de SMS yoluyla alınan kararı iletti.

İŞTE KAPALI OLAN AVM’LERDEN BAZILARI

Dün itibarıyla mağazaların kapatıldığını sosyal medya ve internet sitelerinden duyuran bazı AVM’ler şöyle:

A-City

ANKAmall

Anatolium

Antares

Atakule

Bilkent Center

Arcadium

Armada

Atlantis

Cepa

Kentpark

Metromall

One Tower

Optimum

Panora

Taurus

AVM’lerin son 3 gündür boş kalmasının ardından birçok kişi bu durumu fotoğraflayarak sosyal medyadan da paylaştı.

Ankara’nın simge AVM’lerinden Atakule, sağlığı temsil eden turkuaz rengi ile aydınlatıldı ve tepesinden ‘#EvdeKal’ etiketiyle mesaj verildi.