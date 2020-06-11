Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >AVM ekonomisi aksamadan sürmeli

Ankara Haberleri: AVM ekonomisi aksamadan sürmeli

ANKARA HABERLERİ

AVM ekonomisi aksamadan sürmeli

Hürriyet Haber
11.06.2020 - 00:28 |Son Güncelleme :

AVM'lerdeki ekonominin çalışan ve aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiyi ilgilendirdiğinin altını çien ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan yeni normalleşme sürecinde, alışveriş merkezlerinin (AVM) yaşadığı sorunlara işaret ederek, “İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli” diye konuştu. Baran, ATO’nun Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi’ne kayıtlı olan ve AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ile restoran işletmecilerinin sorunlarını dinledi.

800 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Türkiye’de 450’ye yakın AVM bulunduğuna ve bunların yaklaşık 40’nın Ankara’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Baran, AVM’lerin ticaretin devamının sağlanması açısından önemli merkezler olduğunu vurguladı. İstihdam açısından da AVM’lerin önemli olduğunu belirten Baran, “Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişinin istihdam edildiği AVM’ler Türkiye ekonomisinin bir gerçeği haline geldi. AVM’lerdeki ekonomi aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli” ifadelerini kullandı.

KİRA DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Görüşmede, salgın etkisiyle oluşan bir dizi sorunu ele alındı. Sektör temsilcileri, yeni normalleşme sürecinde AVM'lerin ziyaretçi sayılarının salgın öncesi döneme göre azaldığına dikkati çekti. Ziyaretçilerin, AVM'lerdeki lokanta, kafe ve restoranlardan yiyecek-içecek hizmeti almak konusunda çekimser davrandığını vurgulayan sektör temsilcileri, işlerin azalması nedeniyle AVM yönetimlerinden kira desteği beklediklerini belirtti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AVM ekonomisi aksamadan sürmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2020 tarihinde saat 00 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AVM ekonomisi aksamadan sürmeli haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Tüm odalara hijyen paketi

Tüm odalara hijyen paketi

İlçedeki 36 okul dezenfekte edildi

İlçedeki 36 okul dezenfekte edildi

Teknik personele eğitim verildi

Teknik personele eğitim verildi

Yerli üretimin önemini gösterdi

Yerli üretimin önemini gösterdi

Ankara’daki beş üniversiteden bin 102 kişi katıldı

Ankara’daki beş üniversiteden bin 102 kişi katıldı

Maske ve mesafe kuralına uyalım

Maske ve mesafe kuralına uyalım

Kreşler için ön kayıt zamanı

Kreşler için ön kayıt zamanı

Alihan’dan erken terhis

Alihan’dan erken terhis

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

11 Haziran 2020, Perşembe
  • İmsak
    03:18
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    16:51
  • Akşam
    20:24
  • Yatsı
    22:10
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.