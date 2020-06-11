AVM ekonomisi aksamadan sürmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan yeni normalleşme sürecinde, alışveriş merkezlerinin (AVM) yaşadığı sorunlara işaret ederek, “İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli” diye konuştu. Baran, ATO’nun Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi’ne kayıtlı olan ve AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ile restoran işletmecilerinin sorunlarını dinledi.

800 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Türkiye’de 450’ye yakın AVM bulunduğuna ve bunların yaklaşık 40’nın Ankara’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Baran, AVM’lerin ticaretin devamının sağlanması açısından önemli merkezler olduğunu vurguladı. İstihdam açısından da AVM’lerin önemli olduğunu belirten Baran, “Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişinin istihdam edildiği AVM’ler Türkiye ekonomisinin bir gerçeği haline geldi. AVM’lerdeki ekonomi aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli” ifadelerini kullandı.

KİRA DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Görüşmede, salgın etkisiyle oluşan bir dizi sorunu ele alındı. Sektör temsilcileri, yeni normalleşme sürecinde AVM'lerin ziyaretçi sayılarının salgın öncesi döneme göre azaldığına dikkati çekti. Ziyaretçilerin, AVM'lerdeki lokanta, kafe ve restoranlardan yiyecek-içecek hizmeti almak konusunda çekimser davrandığını vurgulayan sektör temsilcileri, işlerin azalması nedeniyle AVM yönetimlerinden kira desteği beklediklerini belirtti.