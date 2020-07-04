ATO iletti ODTÜ çözdü

Kira ve aidat başta olmak üzere bir dizi sorununun çözüme kavuştuğu belirten Baran, “Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler, sorunların baskısını da hissediyordu. Çözüm için harekete geçtik; üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık.



GERİYE DÖNÜK BORÇLAR ÖDENMEYECEK



Kampüs içindeki işletmecilerin çözüme kavuşan sorunları şöyle:

* Sözleşmeler yıllık değil, 3 yıllık süreyle yapılacak. * Pandemi sürecinde yenilenen kira sözleşmelerinde, geriye dönük borçlar ödenmeyecek. * Isınma bedelleri gözden geçirilecek. * ODTÜ çarşısındaki işletmelerden pandemi süreci boyunca aidat alınmayacak. * İşletmeler ayrılmak istemeleri halinde, gerekçelerini belgelemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devredebilecek. * Kampüs için paket servis izni 02.00’den 23.00’e çekildi. * Kampüs giriş kartı ücreti düşürüldü. * Fiyat listesi yılda iki kez güncellenecek.