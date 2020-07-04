Kira ve aidat başta olmak üzere bir dizi sorununun çözüme kavuştuğu belirten Baran, “Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler, sorunların baskısını da hissediyordu. Çözüm için harekete geçtik; üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık.
GERİYE DÖNÜK BORÇLAR ÖDENMEYECEK
Kampüs içindeki işletmecilerin çözüme kavuşan sorunları şöyle:
* Sözleşmeler yıllık değil, 3 yıllık süreyle yapılacak. * Pandemi sürecinde yenilenen kira sözleşmelerinde, geriye dönük borçlar ödenmeyecek. * Isınma bedelleri gözden geçirilecek. * ODTÜ çarşısındaki işletmelerden pandemi süreci boyunca aidat alınmayacak. * İşletmeler ayrılmak istemeleri halinde, gerekçelerini belgelemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devredebilecek. * Kampüs için paket servis izni 02.00’den 23.00’e çekildi. * Kampüs giriş kartı ücreti düşürüldü. * Fiyat listesi yılda iki kez güncellenecek.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ATO iletti ODTÜ çözdü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ATO iletti ODTÜ çözdü haberi güncellenecektir.